Arreglar averías durante el estado de alarma: dudas sobre garantías y servicios de arreglos de luz y agua

Las lavadoras, neveras, calderas u otros electromésticos no entienden de coronavirus ni de cuarentenas. Se pueden estropear, como en cualquier otro momento. También la calefacción de su domicilio puede decir basta o puede sufrir una avería que requiera una fontanero o electricista que se la solucione. No obstante, España vive un periodo de estado de alarma, decretado por el Gobierno, con el fin de hacer frente a la propagación del Covid-19. Y, ahora, todo lo cotidiano se vuelve excepcional. Hasta el arreglo de los aparatos que usted y su familia necesitan para vivir.

EL ESPAÑOL, por tanto, se ha puesto en contacto con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y con algunos profesionales de la fontanería o la electricidad para que expliquen a los ciudadanos a qué tienen derecho como consumidores o qué servicios se prestan durante esta situación de excepcionalidad. Aquí, algunas respuestas a sus dudas:

-Si se estropea un electrodoméstico, ¿puedo salir a una tienda para comprar otro que lo sustituya?

-Sí, pero no en todos los casos. El Decreto de alarma, promulgado por el Gobierno de Pedro Sánchez, indica los supuestos en los que los ciudadanos pueden salir a la calle. En uno de ellos, expresado en el apartado g) del artículo 7, se dice que usted puede salir "por causa de fuerza mayor o situación de necesidad". Si bien es cierto que aquí podría entrar todo, la OCU explica a este periódico que entiende que "está claro que la necesidad de un frigorífico o una lavadora es una causa de fuerza mayor. Y más si en el hogar hay menores". Por ello, Consumo argumenta que usted sí podría acudir a estas tiendas a comprar un nuevo electrodoméstico. Aún así, "lo cierto es que este tipo de tiendas no constan dentro de las excepciones de comercios que pueden permanecer abiertos", por ello, lo mejor es recurrir al comercio online. Sin embargo, la OCU avisa de que no se puede salir a adquirir cualquier cosa: "un secador, por ejemplo, no es un aparato de primera necesidad".

-¿Tengo derecho, como consumidor, a que una empresa de técnicos reparadores de electrodomésticos, fontaneros, electricistas me atienda durante el estado de alarma y arreglen las averías que tenga en mi casa?

-Fuentes de la OCU consultadas por este periódico explican que "el artículo 17 del Real Decreto 463/2020 establece que las autoridades competentes delegadas podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural". Por ello, "tengo derecho como consumidor, a que se arreglen las averías que tenga en mi casa".

-Si mi electrodoméstico está en garantía, ¿la empresa que me lo vendió debe hacerse responsable de él a pesar de estar en estado de alarma?

-En este aspecto la OCU es tajante: "El estado de alarma no afecta si el electrodoméstico está dentro del periodo de garantía". Es decir, deberá ponerse de acuerdo con la compañía que le vendió el electrodoméstico para que le dé algún tipo de solución.

-¿Las empresas reparadoras de electrodomésticos, calefacciones, fontanería o electricidad están obligadas a prestar servicios mínimos de atención al cliente?

-"No se puede confundir el estado de alarma, con una situación de huelga, por lo tanto no se han establecido servicios ni mínimos ni máximos. Cada empresa tendrá que adaptar su actividad a lo establecido en la normativa y si cumplen los requisitos, podrán seguir prestando servicio con la normalidad que corre en estos tiempos", explica Consumo.

-¿Si tengo una avería que requiera un fontanero vendrá a casa?

-Sí. Las empresas de fontanería siguen abiertas, sin embargo, algunas han reducido sus servicios al mínimo. Es decir, a los servicios urgentes como arreglar una tubería que se le haya roto, por ejemplo. "De hecho, ahora sólo nos llaman por situaciones así. Las familias ya no están contratando a los fontaneros para instalarles un grifo", se sincera Rubén, administrador de la empresa de fontanería Reparaciones Madrid. Rubén explica a este diario que sus trabajadores llevan "mascarillas, guantes y gafas para protegerse cuando tienen que ir a algún domicilio a hacer un arreglo". Por ello, aconseja a los ciudadanos que "cuando necesiten un fontanero pregunten en la llamada si el trabajador tiene equipos de protección para evitar contagios de Covid-19 entre el fontanero y el cliente".

- ¿Y un electricista también vendrá?

-Sí. Pero al igual que pasa con los servicios de fontanería o cerrajería, las empresas de electricistas, en general, sólo están ofreciendo los servicios urgentes. En este caso, un cortocircuito en el hogar necesita de un especialista para arreglarlo. Miguel, administrador único de la empresa de electricidad Sánchez Ruiz, recomienda a los ciudadanos que "si necesitan a algún electricista que vaya a su casa para arraglarle alguna avería, pregunte antes si está protegido con mascarillas y guantes". Los trabajadores de su empresa lo están. "Es importante cuidar la salud del trabajador y las familias", concluye.

-¿Debo protegerme cuando venga un electricista o fontanero a arreglarme una avería?

-Sí, es fundamental. Recuerde que el motivo del periodo de confinamiento que vive España es evitar más contagios por coronavirus. Aunque la entrada en su domicilio de un fontanero o electricista responda a una situación de "fuerza mayor" es importante que cumpla todas las medidas de seguridad que Sanidad recomienda para este periodo excepcional. Debe hacerlo por usted, su familia y por el trabajador que está en su domicilio. La salud de todos es primordial, así que no deben tocarse ni acercarse a menos de un metro de distancia. Y, sobre todo, debe solicitarle al electricista y fontanero que use mascarillas y guantes. Acuérdese de preguntar por ello en la llamada.

