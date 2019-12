Ana Julia pide el traslado a otra cárcel: a Brieva con Urdangarin o Madrid, las opciones

Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, ha solicitado el traslado de cárcel desde la de Almería, donde está recluida actualmente, a una del centro peninsular.

Así lo han indicado a la agencia Efe fuentes penitenciarias, que han precisado que la solicitud ha llegado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que aún no ha resuelto.

Quezada aún no ha sido clasificada porque su condena todavía no es firme, pero la Audiencia Provincial de Almería le ha prorrogado la prisión provisional hasta un máximo de 16 años, 7 meses y 15 días en tanto se resuelven los recursos presentados contra la sentencia por su defensa y la acusación particular.

Condenada a prisión permanente revisable, si Prisiones accede a su solicitud podría ingresar en la cárcel de Brieva (Ávila) o en la de Madrid I, que son centros penitenciarios para mujeres.

En Brieva, aunque sólo para mujeres, se encuentra Iñaki Urdangarin, el marido de la Infanta Cristina, que cumple condena por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. Esta Navidad disfrutará de su primer permiso, de cuatro días.

En septiembre, un jurado popular declaró a Quezada culpable del asesinato con alevosía de Gabriel Cruz, de ocho años. La jueza la condenó en los días siguientes por un delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco. En concepto de responsabilidad civil, la sentencia la obliga a abonar por daños morales 500.000 euros a los padres del niño, Patricia Ramírez y Ángel Cruz.