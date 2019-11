Juan Carlos Quer apela a la permanente revisable para que 'El Chicle' no "atente contra otra mujer"

Juan Carlos Quer, el padre de la joven asesinada por Enrique Abuín, alias "El Chicle", apela a que el juez del caso sentencie prisión permanente revisable para que "este individuo" no vuelva "jamás a atentar contra la vida y la libertad sexual de una mujer".

Después del veredicto emitido este sábado por el jurado popular en Santiago de Compostela sobre el crimen de Diana Quer, el padre de la joven asesinada se ha mostrado "satisfecho" ante la decisión del jurado de declarar a Enrique Abuín culpable de tres delitos: agresión sexual, asesinato con alevosía y detención ilegal.

Juan Carlos ha admitido que "la prisión permanente revisable no va a devolver la vida" a su hija. Sin embargo, solo "el cumplimiento íntegro de las condenas no es garantía de reinserción" y cree que otros asesinatos como el de Laura Luelmo -asesinada por un hombre en Huelva en 2018- "se hubiesen podido evitar" con la sentencia de esta condena perpetúa.

Juan Carlos Quer: "Mi hija sonríe desde el cielo hoy"

"Hoy la mujer ha dado un paso adelante, hoy la libertad sexual y los derechos de la mujer han dado un salto verdaderamente relevante" para España, que hacen que Diana "sonría desde el cielo", ha añadido.

En declaraciones ante los medios al finalizar el veredicto, Juan Carlos Quer ha reivindicado que la prisión permanente revisable es "un clamor popular" que "ningún político va a conseguir silenciar".

Respecto a estos partidos políticos que se manifiestan en contra de este tipo de penas, ha esgrimido que "otro individuo podrá violar, asesinar y tirar a un pozo a una niña, pero este no será". De todos modos, la prisión permanente revisable debe ser sentenciada por el juez y por el momento se desconoce, por lo que no se sabe si Enrique Abuín saldrá o no de la cárcel.

Sobre el asesino y agresor sexual de Diana, ha declarado que no desea otra cosa que no sea la "reparación a la sociedad" del "daño tan brutal que ha originado", también a la hermana de la joven asesinada, a su madre y a él mismo.