Los whatsapps de la 'sextorsión' a Ander: "Si no quieres que tu mujer se entere, 600 euros"

Ander sufrió el chantaje de la organización criminal. Pero no fue el único. Los mensajes de whatsapp intervenidos por la Policía Nacional en el marco de la operación Mistral revelan el alcance de esta red. Creaban perfiles falsos de chicas jóvenes en webs de citas y se lanzaban contra sus potenciales víctimas. A Ander le pidieron que hiciera un ingreso en una cuenta bancaria para no revelar sus movimientos a su familia. El mensaje que enviaban los extorsionadores era similar para todos: "Si no quieres que tu mujer ni nadie se entere, 600 euros".

La operación se ha saldado con 23 detenciones en Valencia y Teruel. Su actividad era frenética; tanto en las redes, donde buscaban a sus potenciales víctimas, como por whatsapp, donde lanzaban sus mensajes de extorsión. En total obtuvieron más de 100.000 euros.

Las pesquisas comenzaron en febrero de 2018 al recibir una serie de denuncias que detallaban las presiones, en una actividad que los investigadores definen como "sextorsión". En total se han contabilizado 80 denuncias, aunque no se descarta que el número de víctimas fuera mucho mayor pero que no acudieran a la Policía por temor a ser descubiertos.

Operación Mistral de la Policía contra una red de sextorsión

Los usuarios de las páginas web de contactos llamaban a los números de teléfono para concretar los encuentros. Entonces eran engañados en conversaciones caracterizadas por su larga duración. Posteriormente, la víctima comenzaba a recibir llamadas telefónicas o mensajes que le exigían dinero por el tiempo que había estado hablando con la chica a través de ese teléfono y si se producía un encuentro le solicitaban un nuevo pago.

"Soy el jefe de varios pisos de chicas, hace unos meses estuviste haciendo perder el tiempo a una de las chicas que trabajan para mí y eso no está bien", le escribieron a Ander, una de las víctimas. "Me vas a abonar el dinero, si no tomo medidas contigo", proseguían las amenazas, como se puede leer en la serie de mensajes que abre este artículo.

Para persuadirles, los acusados amenazaban con acudir a verle en persona o con poner en conocimiento de sus familiares el uso de páginas web para contratar diversos servicios sexuales, y en algunas ocasiones incluso con lesionarles a ellos o a sus familias. Las imágenes que los extorsionadores utilizaban en whatsapp mostraban a individuos especialmente fuertes.

"Voy a tener que joder a tu familia"

"Me voy a ver obligado a ir a por ti". "Vas a pagar de una forma u otra". "Me duele que voy a tener que joder a tu familia por tu culpa". Las amenazas eran constantes y las víctimas cedían ante el chantaje. Las cuentas bancarias estaban puestas a nombres de otros miembros de la organización que cobraban una comisión por su intermediación.

En la operación, se han arrestado a 19 personas en Valencia y otras cuatro en Teruel y Valencia. Con la operación se han esclarecido un total de 80 denuncias interpuestas en 24 provincias distintas: Albacete, Alicante, Ávila, Barcelona, Burgos, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Elche, Badajoz, Huelva, Huesca, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Ibiza, Salamanca, Santander, Valencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza.