Nuevo test viral: conoce lo más negativo de tu personalidad según como lleves la mochila

Si aún no conoces los test de personalidad, debes saber que son una forma estupenda de descubrir aspectos ocultos de tu personalidad. La semana pasada publicamos los tests de '¿Qué figura ves primero? Descubre tu lado más oscuro con este test viral de personalidad' y el de 'Test visual de personalidad: el primer animal que veas revelará tu mayor preocupación'. Hoy te traemos un nuevo test visual que está arrasando por completo en todas las redes sociales.

¿Sabías que la forma de llevar tu bolso o mochila, determina algunos rasgos importantes de tu personalidad? De hecho, en este artículo te enseñaremos a analizar uno de los test virales más impactantes del momento. Se trata de descubrir qué clase de persona eres a través de la observación de una imagen visual durante unos pocos segundos.

Tan solo tendrás que visualizar a las cinco personas de la fotografía y quedarte con aquella que lleve la mochila de la misma forma que la llevarías tú. ¿A qué es sencillo?

Este test visual está triunfando rápidamente en las redes sociales y hasta los psicólogos más prestigiosos lo aplican en sus terapias. De hecho, empezó a popularizarse en Facebook, pero actualmente ha dado la vuelta por todo el mundo. Si te lo tomas en serio y eres sincero con las respuestas, te sorprenderás de lo efectivo que puede llegar a ser este test viral.

De todas formas, debes saber que, aunque las respuestas se aproximen muchísimo a la realidad, nunca son definitivas para determinar tu personalidad por completo. A continuación, te dejamos las respuestas del test viral para que conozcas los rasgos más negativos de tu personalidad. ¿Preparado para descubrirlos?

Respuestas

La imagen está representada por cinco figuras que llevan una mochila colocada de diferente manera sobre su cuerpo. Elige aquella figura con la que te sientas más identificado y descubre cómo eres realmente.

1. Mochila en la espalda

Si te sientes identificado con esta forma de llevar la mochila, debes saber que lo más probable es que seas una persona a la que le gusta descubrir cosas nuevas cada día.

Se podría decir que tus amigos te consideran el aventurero del grupo, porque siempre buscas visitar ciudades nuevas y hacer un sinfín de actividades.

No obstante, la parte negativa de tu personalidad es que eres insaciable y agotador para los que te rodean. Por este motivo, pasas la mayor parte de tu tiempo a solas. Baja el ritmo y verás cómo sociabilizas más.

Aunque, lo que quizás no saben las personas que te rodean, es que eres precavido y cauteloso. Digamos que te gusta investigar lo desconocido, pero siempre con los pies en la tierra.

Por este motivo, en tu mochila puede haber cualquier cosa, ya que eres previsor y piensas siempre en los problemas que puedes encontrar en tu camino.

Sin embargo, en el tema amoroso, eres todo un detallista. Te gusta sorprender a cada instante, a la persona que tienes al lado y hacer que cada día sea único. Pero controla tus impulsos o podrías agobiar a tu pareja.

2. Mochila en la mano

Las personas que llevan el bolso, o la mochila en la mano, se caracterizan por ser controladoras y perfeccionistas.

Sin embargo, a este tipo de personas les gusta saber todo lo que sucede a su alrededor con pelos y señales, por lo que no dejan opción a lo inesperado.

Además, siempre quieren participar y tomar parte de todas las conversaciones y actuaciones que se llevan a cabo por su entorno.

No obstante, la parte negativa es que son personas demasiado sinceras. Por lo que, si les preguntas alguna cosa sobre ti, puede que no te guste la respuesta.

Por otro lado, este tipo de personas suelen ser demasiado confiadas. De hecho, siempre se ven inmersas en los problemas ajenos porque no pueden evitar involucrarse.

3. Mochila en el hombro

Se podría decir que las personas que llevan la mochila en el hombro, se caracterizan por ser habilidosas y llevar un ritmo de vida acelerado.

Necesitan tener la mochila en el hombro para poder sacar cualquier cosa en pocos segundos. Además, siempre encuentran todo a la primera con solo palparlo y sin necesidad de echar un vistazo previo.

Si la respuesta al test viral ha sido esta, es que eres una persona organizada y dispuesta a tener nuevas amistades. Eso es fabuloso y te ayudará a abrir puertas en el mercado laboral.

Sin embargo, tu mayor defecto es evitar las situaciones conflictivas. De hecho, este tipo de personas, prefiere dar la razón a otros, aún sabiendo que no la tienen para evitar discusiones futuras.

4. Mochila cruzada

Si eres de las personas que se colocan el bolso de forma cruzada, lo más probable es que seas controlador y muy observador.

Te gusta el orden y tenerlo todo bajo control. Aunque en ocasiones son un tanto presuntuosos y llegan a exagerar cuando hablan de sus posesiones o estatus social. Deja de presumir y empatiza más con las personas que tienes enfrente de ti.

Aunque, por otro lado, si encuentras a una persona así, ten por seguro que nunca te dejará en la estacada. De hecho, cuando lo necesites, será el primero que te eche una mano.

5. Mochila en el abdomen

Las personas que llevan la mochila sobre los hombros y tapando el abdomen, suelen ser muy impredecibles. Por lo que más vale evitar discutir con ellas.

Son personas que tienen las ideas muy claras, pero que no suelen llevar todos sus propósitos a tierra firme, porque siempre andan cambiando de planes.

En el terreno amoroso son muy fogosos y apasionados, pero necesitan a alguien que siempre les sorprenda con cosas nuevas, porque si no acaban perdiendo el interés.

Ahora que ya conoces todas las respuestas, esperamos que te sirvan para cambiar esas conductas negativas de tu personalidad. Por otro lado, refuerza los aspectos positivos y deja que el destino haga el resto. ¡Suerte!

