Las 6 dudas más idiotas sobre masturbarse que alguien ha preguntado en la red

Internet es, sin duda la mayor recopilación de conocimiento que la humanidad ha creado nunca. Toda duda que puedas tener, encontrarás la respuesta -no sin antes pasar por tres o cuatro teorías conspiratorias de lo más bizarras-. No es extraño que la gente acuda a esta biblioteca en momentos de duda e incerteza, aventurándose a preguntar a sus compañeros internautas todo tipo de duda que nuestro cerebro pueda tener.

Al otro lado del ring tenemos a la adolescencia, una época complicada en la que a veces es complicado encontrar nuestro lugar en el mundo que se abre ante nosotros. Muchos, con el tiempo, llegarán a ser auténticos maestros de las distintas escuelas de masturbación, pero nadie nace aprendido.

Internet es una gran escuela para todo lo que al onanismo se refiere, no por nada media red son señoritas con poco presupuesto para adquirir ropa (y quien esté libre de pecado, que muestre su historial de navegación). No es de extrañar, entonces, que ante las dudas muchos decidan recurrir a distintos foros -y, sobre todo, a Yahoo Respuestas- para recibir respuesta de maestros del amor propio. Claro que en ocaciones las preguntas no están a la altura de los maestros.

¿Se puede saber si me masturbo a través de un análisis de sangre?

Al principio, siempre da verguenza que se sepa que sacudes la serpiente, y más si son los padres. Si tienes dudas sobre cualquier cosa, Forocoches puede ser el mejor y el peor sitio donde ir. Pero si tu pregunta entra dentro del terreno de la estupidez... bueno, encontrarás respuestas como "vas a tener los niveles de masturbitis por las nubes" o "solo en los de orina", y estas son las más light.

¿Puedo embarazar a alguien por masturbarme en la ducha?

La ducha, ese lugar donde podemos disfrutar de nuestra intimidad, sin que nadie nos moleste. Pero claro, si compartes la ducha y, de golpe, tu hermana aparece embarazada en casa es prácticamente imposible no plantearse... ¿habré hecho un Lannister involuntariamente? Por suerte para este muchacho, los usuarios de Yahoo Respuestas son bastante más amables que los de Forocoches.

¿Es normal masturbarse al oír a tus padres hacer el amor?

Una de las experiencias más traumáticas de la infancia seguramente sea ese momento en el que oyes a tus padres practicar sexo y sabes qué es lo que está ocurriendo. No es lo más habitual del mundo que te dé por darte autoplacer. Pero oye, cada uno tiene sus filias y gustos, no somos nadie para juzgar, aunque lo estemos haciendo.

¿Cuánto hay que masturbarse para quedarse ciego?

Esta huele a broma, pero teniendo en cuenta que la amenaza de la ceguera es una de las más recurrentes entre aquellos que aseguran que es mala, ¿estamos seguros que alguien en el mundo no se ha planteado esa pregunta y ha decidido trasladarla al pozo de conocimiento que es Yahoo Respuestas. Evidentemente, la pregunta exigía respuestas troll, incluso con la calculadora en la mano.

¿Es verdad que cuando te masturbas ya no creces más?

Un mundo de canijos. De canijos ciegos. Aunque esta pregunta te hace plantear ciertas preguntas acerca de los Hobbits.

Cuando me masturbo sale un (delicioso) líquido blanco...

Que salga es normal. Lo que no tenemos tan claro que sea muy normal esta doctrina de "no sé qué es, así que me lo como". Esperemos que su próxima pregunta no sea "¿puedo quedarme embarazado comiendo semen?".

Bonus track:

Algo me dice que este chico no tiene pareja... ✊🏻✊🏻✊🏻💪🏻 pic.twitter.com/SwlmHlIXwZ — Miss Huevos (@Miss_Huevos) 13 de octubre de 2017

