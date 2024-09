Este house tour por un apartamento de 20 metros cuadrados llena las redes de ansiedad e indignación

Como bien sabrás, el acceso a la vivenda es uno de los temas que más preocupa a los jóvenes españoles actualmente. Las condiciones precarias que sufren muchas generaciones, además de los elevados precios de las casas en ciudades como Madrid o Barcelona imposibilitan que los menores de 35 años puedan independizarse en un hogar mínimamente digno. Pues si creías que en España estábamos mal, vas a alucinar con la situación en Francia.

Concretamente en París. Y es que en las últimas horas se ha hecho viral un vídeo un tanto claustrofóbico, en el que una joven española nos hace un house tour, es decir, lo que de toda la vida viene a ser enseñarnos su casa. La peculiaridad de este vídeo radica en el tamaño de la vivienda. Sólo son 20 metros cuadrados.

"Es un apartamento ante todo curioso. Esto sería la entrada principal. Está un poco desordenado, no me juguéis. Aquí tengo todo el calzado y esta pequeña silla para que me pueda calzar. Pasaríamos a lo que es el recibidor, este espejo no es un armario, sino que es una puerta de armario colgada, y aquí atrás tenemos el baño de la vecina. Nada agradable la verdad", comienza diciendo la joven para asombro de los que vemos el vídeo.

Mareos. Ansiedad. pic.twitter.com/NiTMwUp0NQ — I N F I N I ♱ A (@iehsol) September 18, 2024

El clip, compartido en X por una usuaria anónima, ha generado multitud de indignación y hasta ansiedad entre unos usuarios que no comprenden cómo se puede tener una vida digna en una "ratonera" de apenas 20 metros cuadrados.

A decir verdad, la joven tiene muy bien organizado su pequeño apartamento, donde cada hueco es un tesoro y cada mueble una pieza de tetris que hay que saber encajar. Desde la mesa escritorio, que esta española también utiliza de escritorio, biblioteca e incluso tocador, pasando por la cama, situada sobre una estrechísima escalera a apenas un metro del techo, todo es bastante agobiante en el vídeo de la polémica.

"Parece un poco locura, pero juro que la estructura es súper sólida y me permite tener diferentes ambientes en la casa. Mi cama es súper cómoda, yo me he acostumbrado. Os lo juro que no es claustrofóbica, es como una cueva. Lo único que hay que bajar despacito por las escaleras para no caerse como ya me pasó una vez", se defiende la joven.

Igual un dia estas cagando y se te caen los 100kilos de agua caliente encima pero por lo demas es una celda muy bien equipada — Marçel Avientot (@marel46205502) September 19, 2024

Mi hamster enseñando su jaula: — Qvmt (@6Qvmt46376) September 18, 2024

Como siempre en estos casos, no han faltado los usuarios que han querido tomárselo con humor. "Igual un día estás cagando y se te caen los 100 kilos de agua caliente encima, pero por lo demas es una celda muy bien equipada", comentaba uno de ellos. "Mi hamster enseñando su jaula", ironizaba otro.