La doctora Ana Molina contra Marcos Llorente por no echarse crema solar: "Le intuyo una lesión precancerosa"

La polémica surgida con el futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente por incitar a sus seguidores a tomar el sol sin protección sigue dando de qué hablar. Y es que la controvertida postura del extremo rojiblanco ha contado con detractores y gente a favor prácticamente a partes iguales.

La última en apoyar las palabras de Llorente ha sido la Doctora Ana Molina, una de las dermatólogas más famosas de España, conocida por sus múltiples apariciones en el programa Saber Vivir, de Televisión Española o por ser la autora del prestigioso libro "Piel sana, piel bonita".

En esta ocasión, la divulgadora se ha pronunciado sobre toda la polémica surgida con el centrocampista español en el podcast Cultura Fit Cast, presentado por Pelayo González, donde no ha dudado en manifestar su opinión sobre uno de los temas del momento.

Lo primero que ha sorprendido ha sido el preocupante diagnóstico que Molina ha hecho del aspecto físico del futbolista. "Yo ya le he intuido una pequeña lesión precancerosa, y es súper joven. O sea, Marcos ten cuidado", afirmaba la doctora mientras se señalaba el rostro, indicando donde podría estar esa hipotética lesión que en un futuro podría desarrollar Llorente.

Más allá de ese sorprendente comentario, Molina ha venido a refutar las palabras que tanto ruido generaron del 14 del Atlético de Madrid. "Marcos lleva toda la razón del mundo, el sol es felicidad, el sol es vida ningún dermatólogo te va a decir que no tomes el sol", comentaba con rotundidad.

"Es más, yo he llevado durante veinte años la unidad de melanoma, y a los pacientes con cáncer de piel ya muy mayores, a todos ellos les decía que tomasen el sol. Es decir que en esas edades, el quitarles el sol les puedes provocar incluso una fractura de cadera. Es decir el beneficio riesgo no tiene sentido", señalaba la mediática dermatóloga, aclarando la incidencia del sol sobre personas de la tercera edad.

Sin embargo, sus recomendaciones a la hora de exponerse al efecto de los rayos de sol son bien distintas en niños y adolescentes. "En gente joven, sobre todo en los veinte primeros años de vida, niños y gente muy joven en general, hay que intentar que no les dé tanto el sol, porque la clave es tomar un poquito de sol todos los días, pero no lo que hace la gente en invierno de no me da nada y luego llega el verano y vuelta y vuelta", concluía Molina.