La respuesta de Yolanda Díaz a la "película de tarde" que se han montado con ella y Feijóo

Dos ex coinciden en el banquete de una boda justo en el instante en el que se van a sentar en la misma silla. La incomodidad inicial pronto da paso a la complicidad. Él se ilusiona, pero no sabe que ella tiene nueva pareja.- "De boda con mi ex" (I'm with Perro now), sábado 16h A3 https://t.co/5ixRZmHpP5