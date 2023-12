El infarto en directo del Dandy de Barcelona consterna a las redes: "Fuera bromas"

El Dandy de Barcelona, el popular personaje de las redes sociales, ha sufrido un infarto mientras participaba en un directo, tal y como se ha podido ver en un vídeo y han confirmado después otras fuentes como el creador de contenido Ceciarmy. Este barcelonés, que se hizo muy famoso por sus peculiares silbidos y sus discursos contra el Gobierno, estaría en estado grave aunque no sería la primera vez que sufre una indisposición de este tipo, según lo que él mismo ha asegurado en varias ocasiones.

Los hechos se precipitaron cuando Claudio Bermejo, que así se llama en realidad el Dandy, se encontraba en la noche de este jueves participando como invitado en el programa ZonaGemelos, un canal de streaming con unos 5.000 seguidores que se emite en directo en Kick, la alternativa a Twitch. La emisión comenzó a las 23:30 horas y se vio interrumpida cuando el Dandy, sentado detrás de los streamers, perdió el conocimiento a la vista de las cámaras, inclinándose en su asiento.

En apariencia estaba bien, de hecho, fumaba un puro y bebía agua, pero de un momento a otro se desmaya unos segundos y recupera la consciencia. De hecho, en otro de los vídeos que han trascendido del directo, se le ve abandonando la habitación por su propio pie mientras Dani, uno de los gemelos, lo acompaña. El otro se queda al frente de la emisión y comparte con los espectadores el dilema que tiene sobre si seguir adelante o parar de emitir:

Al Dandy de Barcelona le ha dado un infarto en directo



pic.twitter.com/K9wWHALaWX — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) December 21, 2023

"¿Seguimos o no? ¿O paramos por él? ¿Qué haríais, chat?", les pregunta en un momento del todo surrealista que nos da la medida de los tiempos que vivimos. "A mí me está dando mucha cosa", reconoce el chaval finalmente, con un "o sea, bro, yo quiero disfrutar del directo, chillar, estar tranquilo... pero es que si se encuentra mal...". Fue después cuando se confirmó que habría sido más grave de lo aparente al haber sufrido un infarto y tener que ser trasladado a un centro hospitalario en ambulancia, donde según ABC llegó en estado grave. Por el momento, se desconoce su evolución, pero son muchos los tuiteros que se han quedado impactados con la noticia, apuntando a su vez que no es el primer infarto que sufre:

Fuera coñas se sabe cómo está? — Targaryen🐉🇪🇦 (@TargaryenRM94) December 21, 2023

no jodas dioss — casarrubios 💋 (@casarrubios2002) December 22, 2023

Fuera bromas hace menos de 5 minutos he visto un video suyo en tiktok diciendo que le habían dado 7 infartos y era inmortal😐 — BalcanBot (@botbalcanico) December 22, 2023

Como puede haber tanto subnormal, que se ría de esto?? — Hector Saenz (@HectorS06606616) December 21, 2023

Creo que es el séptimo que sufre, es costumbre para el ya, es inmortal — Moncho Mendyez (@Monchopiuter) December 21, 2023

La popularidad del Dandy creció durante la Covid, con miles de seguidores en las redes sociales, en las que trasladaba mensajes de todo tipo, radicalizándose en el ámbito político con el paso del tiempo. De hecho, es un conocido crítico de Pedro Sánchez, al que atiza siempre que puede.

Sigue los temas que te interesan