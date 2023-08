El pueblo murciano de 'las 300' piscinas en mitad de un secarral se hace viral: "Pero qué disparate"

Aunque la Región de Murcia ha logrado esquivar la sequía extrema este verano, sí sufre una sequía prolongada que se ha venido agravando por la crisis climática. No parece entonces el lugar propicio para que en un pueblo de menos de 5.000 habitantes censados haya 264 piscinas, no porque no tengan derecho a combatir el calor con un chapuzón, sino precisamente por la falta de agua. Sin embargo, esto es lo que pasa en Camposol, una urbanización que ahora ya es conocida en Twitter.

Ha sido el médico Juan Antonio Ortega quien ha compartido en la red social una imagen de Google Maps en la que se pueden contar las piscinas. Jefe de la Unidad de Salud Ambiental del Hospital Virgen de la Arrixaca, doctor en Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico por la Universidad de Valencia, en un referente a nivel internacional en Salud Medioambiental y ha escrito el libro Llamando a la Tierra, un volumen divulgativo para todos los públicos en el que aborda los numerosos cambios que traerá el futuro en relación con el cambio climático.

Ortega usa sus redes sociales y sus intervenciones en los medios para alertar de que, por ejemplo en la Región de Murcia, el 17% de sus habitantes sufren problemas de contaminación. Ahora ha denunciado la proliferación de piscinas en una de las zonas más áridas. Se trata de Camposol, una zona residencial que pertenece al Ayuntamiento de Mazarrón y está ligada a un campo de golf. Construida hace unas tres décadas para vender vivienda a británicos, todavía no tienen licencia de primera ocupación y más de medio millar de casas irrumpen en el cauce de una rambla que inundó varias de ellas, por lo que el Gobierno central quería demolerlas.

Distopia de un 17 de agosto



"¿Conoces la Región de Murcia?", preguntaba Ortega en su tuit, añadiendo el título de "Distopía de un 17 de agosto" a la imagen y explicando que es una "foto de Google solo de un barrio en una de las zonas más áridas (puedes contar en la imagen 264 piscinas". Por último, preguntaba dónde era para que sus seguidores interactuasen. En la captura tampoco se ven jardines ni árboles, tampoco instalaciones públicas. No tener la licencia de ocupación los ha dejado sin servicios básicos como la recogida de basuras y sus 4.500 vecinos se organizan en cuadrillas para hacerlo. Eso sí, piscinas que no falten:

¿Piscinolandia del Árido?

Pero luego "agua para todos".



A todas luces una paradoja en una tierra en sequía declarada.

