Organiza una fiesta para anunciar su boda y acaba destapando la infidelidad de su pareja: "Vete con él"

Todo parecía propio de un cuento de hadas. Una celebración por todo lo alto para anunciar oficialmente su matrimonio. El empresario Massimo Segre lo tenía todo pensado. En medio de una celebración que tuvo lugar en el jardín de su villa y coincidiendo con el cumpleaños de su pareja, el italiano daría la noticia delante de más de 150 invitados. Ella, la aristócrata Cristina Seymandi, esperaba con ansias su momento. Sin embargo, lo que no esperaba era que se convertiría en el centro de todas las miradas, y no precisamente por el anuncio de la boda.

Al evento acudieron familiares y amigos del entorno de la aristocracia italiana. Tras la cena y en medio de la fiesta protagonizada por un DJ encargado de poner ritmo a la celebración, Massimo Segre detuvo la ceremonia para hacer oficial su boda con Cristina Seymandi. Sin embargo, después de cinco minutos de discurso, lo que nadie esperaba era que el italiano desvelaría delante de todos los invitados que su mujer le había sido infiel con su abogado.

"Estoy muy emocionado, suelo hablar improvisando, pero no quiero correr el riesgo de cometer un error. Te daré el mayor de los regalos. El regalo que te doy es la libertad. No me casaré contigo", confesó delante de todos los invitados. A partir de este momento, el italiano comenzó a enumerar las veces que su pareja le había sido infiel. "Querida Cristina, a Mykonos, vete con tu abogado, sé feliz con él, como sabes está todo pagado. Así como está pagado el viaje a Vietnam", expresó.

Tras sus palabras, todos los invitados se quedaron en un silencio absoluto que inundó el jardín de la villa donde estaba teniendo lugar la ceremonia. "No creas que me complace desvelarme como un cornudo frente a todos ustedes", dijo el empresario antes de irse con su guardaespaldas.

Según ha desvelado al diario italiano Corriere Torino, Cristina Seymandi se quedó completamente asombrada tras lo ocurrido. "Con esas palabras, ha hecho mal a las personas que amo. Fue una violencia muy fuerte, a la que han seguido comentarios alucinantes en las redes sociales", confesó en una entrevista.

Ahora, algunos medios italianos aseguran que la historia no podría quedar en este surrealista suceso. Y es que, según apuntan algunas informaciones, la que era pareja del empresario podría demandarle por "difusión ilícita de datos personales". Esto podría sumarse a las supuestas investigaciones que están llevando a cabo en Italia sobre el empresario por abuso bancario y financiero. Sin embargo, desde la firma de Massimo niegan estas informaciones.

La pareja era muy conocida en la alta sociedad de Turín. Él, Massimo Segre, es un conocido hombre de negocios que ocupa en la actualidad el cargo de miembro de la junta directiva de la editorial del periódico Domani y director de Directa Sim.

Ella se trata, nada más y nada menos, de Cristina Seymandi, la hija de un gran empresario de Turín muy conocida también en el mundo de la política tras haberse convertido en candidata en las últimas elecciones municipales. Ambos tenían hijos de matrimonios anteriores. Concretamente, tres en el caso de ella y uno en el caso de él.

Las redes sociales han viralizado el vídeo. Aunque son muchas las incógnitas sobre quién ha podido difundirlo, algunos de los invitados lo tienen claro. "Había una chica o una señora que parecía mantener una conversación en su celular, pero nos pareció normal. En cualquier caso, lo lamenté mucho", han confesado.

