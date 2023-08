Le lanzan un piropo en la calle y su reacción se hace viral en redes sociales: "Nadie les calla la boca"

Aunque los mal llamados piropos están despenalizados e Igualdad ya aclaró en su momento que no son violencia de género, sí lo es el acoso callejero, que es precisamente lo que acaba denunciado una tiktoker en dos vídeos que se han hecho virales estos días. Se trata de Laura Llobet, una joven de 23 años con más de 871.000 seguidores, quien relató que iba paseando tranquilamente cuando la increparon unos hombres que le doblan la edad. Ella, harta de callarse, se grabó dando un consejo al resto de mujeres jóvenes.

"Niñas, ¿queréis callarle la boca a imbéciles como estos de ahí al fondo?", pregunta al inicio del vídeo, precisando que "son hombres de más de 40 años que os dicen cosas". Asegura que pasó por delante de ellos "y yo, obviamente, ya me veo en la situación de que van a mirar porque mis 23 años de experiencia me lo dicen", así que iba "agachada, mirando el teléfono, esperando que nadie me diga nada", confiesa; pero su camuflaje no fue suficiente y sufrió una nueva situación incómoda.

"Me repasa de arriba abajo, va girando la cabeza mientras yo voy avanzando, veo que lo tengo de espaldas y dice: '¡Joder!', así que me giro y le digo: '¿Qué pasa?'", relata Laura, a la que no fueron capaces de decirle nada a la cara. "Se achantan porque no se lo esperan, porque nadie les calla la boca, y por eso son unos maleducados de mierda. Yo tengo 23 años, podría tener 17, paso por menos", valora, diciendo que son "unos viejos verdes" y pidiéndoles que se callen la boca:

@tecuentomividasoyvirgo Un día más haciéndome sentir cual trozo de carne ♬ original sound - Laura Llobet

El vídeo de Laura tiene más de 2,1 millones de reproducciones y cerca de 4.000 comentarios en 24 horas, alimentándose un debate muy encendido entre las reacciones. Por un lado, son muchos los que le dan la razón y se suman a su indignación, pero otros muchos la han atacado por sus palabras, poniendo en duda su relato e incluso justificando a los hombres que la habían piropeado por la calle. En respuesta a estos últimos, la tiktoker ha grabado un nuevo vídeo.

"Estáis jodiendo la sociedad"

"Es vergonzoso y triste que cuando una mujer denuncia un acoso callejero la sección de comentarios se llene de este tipo de personas que ponen en duda lo que estoy explicando", ha lamentado, explicando que sale alterada en el vídeo porque "nadie tiene que aguantar esto día tras día, no son cumplidos desde la amabilidad, es algo vulgar e irrespetuoso que no tengo por qué tolerarlo" y dejando claro que aunque el hombre le gustase ella reaccionaría igual.

"Cómo se nota que no lo vivís porque un día es un silbido, otro día es una pitada de coche, otro día es un 'qué buena estás', y otro día es un me estoy masturbando delante de ti, que me ha pasado", continúa la joven, calificando todo esto como una falta de respeto y una invasión del espacio. Además, considera que la gente que "va a comentarme otros vídeos donde salgo bailando, diciéndome que me sexualizo yo solita, que no me queje, estáis jodiendo la sociedad".

"Queremos respeto a los que sí tenemos valores. Quien se tome todo esto a risa, todo esto como exageración... Es que aun no habéis entendido nada, que no os dais cuenta de que lo estáis retroalimentando", ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan