El plantón a una chica durante su primera cita que se ha hecho viral: "Iba al baño y no ha vuelto"

¿Siempre habíamos deshumanizado tanto a las parejas o esto ha ido en aumento con la proliferación de las aplicaciones para ligar? ¿Antes se hacía ghosting también aunque no hubiese redes sociales en las que contarlo o bloquear a otras personas? ¿Eran habituales los plantones haciendo una bomba de humo para desaparecer sin dar más explicaciones? Puede que estas actitudes ya existiesen en el pasado, pero ahora parecen estar en auge y, si no, que se lo cuenten a la chica asturiana que protagoniza esta historia.

Su testimonio sobre su última cita con un joven ha sobrepasado los 2,5 millones de visualizaciones en Twitter y está acumulando comentarios de todo tipo, sobre todo confesiones de otros usuarios sobre situaciones muy parecidas, viniendo a demostrar que son comunes tanto en chicos como en chicas. Que vivamos en la era de elegir pareja como quien ojea un catálogo del supermercado que le han dejado en el buzón, fomenta que nos quedemos en una parte muy superficial a la hora de conocer personas nuevas.

Despersonalizar a esas citas provoca que no haya una responsabilidad afectiva suficiente en algunos de los casos, como el que nos ocupa. La protagonista explicaba que le habían "dejado plantada" y procuraba tomárselo con humor, relatando que "había quedado con un chaval a las ocho, dimos una vuelta y luego nos fuimos a una sidrería a charlar y picar algo para cenar". Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el chico "hizo el truco de 'voy al baño, ahora vengo' y han pasado 20 minutos":

"Se ha ido y me ha bloqueado de todos lados. Fantástico", escribía la chica, aun desde la sidrería. Él podría haber sido honesto, decirle que no le gustaba o que no quería conocerla más, evitando darle esperanzas; pero no, decidió irse por la puerta de atrás demostrando una gran cobardía y una absoluta falta de respeto hacia ella. No obstante, echar un ojo a los comentarios nos muestra que este tipo de prácticas son mucho más habituales de lo que podríamos creer:

si te sirve de consuelo a mi me pasó algo parecido, quedé con una chica y en principio iba bien, fuimos al cine le compré las entradas y me dijo que iba al baño, que fuera entrando, al final la película la vi yo solo — Allévoy (@allevoy1) April 24, 2023

No puedo entenderlo... Tuve una situación parecida con una chica. Todo iba perfecto, habiamos acordado hora, sitio etc... Estuve esperándola hora y media y en fin nunca llegó — solycervecitas (@solycervecitas) April 24, 2023

Lo siento... No se trata de hombres o mujeres, pasa en ambos casos 💁. Se trata de gente que no se donde a aprendido que eso es mejor que simplemente terminar la cita amablemente y ya está (para mí esto es lo normal en caso de no querer nada más con alguien). Ánimo. — Diego (@TheCrazyGote) April 23, 2023

Le pasó algo parecido a mi mejor amiga: conoció a un chico, fue al restaurante en el que habían quedado, y a los 5 minutos de entrar le escribe el chaval diciendo que la había visto de lejos y que no era lo que esperaba. Llevaban como un mes escribiéndose, buen rollo ⬇️ — Kish (@newkishpina) April 24, 2023

A mí hace poco un pibe me dijo q se tenía q ir corriendo d Vigo a puto Coruña xq se había caído su tío por las escaleras y supuestamente era el único q lo podía llevar al hospital xd

Luego me dejó de seguir y me hizo ghosting:)

Literalmente odio a los hombres — Sinner (@S_inne_r_0) April 23, 2023

a mí uno después de 1 hora charlando me dijo que se tenía que ir pq un amigo suyo estaba depre, me dejó de seguir en insta y jamás volvimos a hablar 🥰🥰 — • ₊°✧︡ ˗ ˏ ˋ ♡ ˎˊ ˗ (@bbk1ttyy) April 24, 2023

Cuando quedé con un chico a los 5 minutos hizo que le llamaban (ni había sonado) dijo que se tenía que ir y al poco tiempo me bloqueó JAJAJAJA — Neri_sg (@sg_neri) April 24, 2023

A mi también, ayer........ni siquiera apareció, y más tarde estaba subiendo stories con las amigas de fiesta.....así que na...me fui a ver Súper Mario al cine, ya que me había puesto guapo — ⛰️ ADONAMIX🐗🌿 (@AguilaColgada) April 23, 2023

A mí me hicieron gohsting después de salir 3 meses y dos años después raparece, diciendo que había perdido mi móvil. Yo llevaba un año con pareja estable. Lo que nos reímos, le contestó mi pareja, con un mensaje de voz, dándole las gracias por ser un gilipollas y haberme dejado. — Morgana Le Fay. (Cha/Chi) 💚⬜💜 (@ErWasap) April 24, 2023

Por si te sirve de ayuda…. Este chico tenía llaves de mi casa y decidió hacer humo dejando las llaves en casa y unos calzoncillos. Tengo claro que yo gane todo. Al final, los buenos tardan pero llegan. Un beso. pic.twitter.com/JtMVs3yhiV — L (@laralukas) April 24, 2023

La joven ha mostrado su "odio a los hombres" y ha aconsejado que "si no os gusta la persona con la que quedáis, al menos tened la decencia de terminar la cita y ya, si eso, le decís luego que no os ha gustado y punto". Además, ha añadido que "hacer pasar por esto a una persona solo remarca lo cobardes e imbéciles que sois":

Ojalá el chico que huyó dejándola plantada llegue a leer las palabras que le ha dedicado y tome nota.

