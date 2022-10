Un estudio científico revela cuál es la clave para triunfar en Tinder (y no tiene que ver con tus fotos)

Desliza a la derecha si te gusta. A la izquierda, si no. Este es el proceso que realizan para ligar más de 50 millones de personas en todo el mundo, según las estimaciones de Business of Apps sobre los usuarios de Tinder, la app líder de citas online. Con un sencillo movimiento de dedo, uno puede encontrar pareja, pero, ojo, que la cosa no es tan fácil como parece. Lograr estar en el selecto grupo que acaba entre los que reciben un match depende de varios factores, porque en esto del amor digital, al parecer, también hay misterios.

Y no, no todo está en elegir una buena foto, como muchos estarán pensando. La filosofía de Tinder también viene empapada del mítico 'el físico no lo es todo', como confirma un reciente estudio publicado en Plos One y que, después de examinar 308 perfiles que buscan el amor online, ha concluido que un texto original es capaz de hacer que la persona sea percibida como más inteligente, graciosa y atractiva.

Llevado a cabo por un equipo de la Universidad de Tilburg (Países Bajos), los investigadores entrevistaron a un total de 1.234 personas, las cuales eran asiduas a usar este tipo de apps para ligar. La idea es que, tras ver los 308 perfiles, calificaran la personalidad y el atractivo de sus propietarios.

[El adiós a la filosofía Tinder: estas son las personas que realmente te atraen y aún no lo sabes]

En este contexto, los autores resaltan que la mayoría de los textos de perfil que pueden encontrarse en las apps para ligar suelen estar llenos de clichés, en los que sus dueños enfatizan atributos comunes, como ser espontáneo o amable, e intereses también de lo más tópico, como dar paseos por la playa.

La investigación confirmó que, cuando una persona se aleja de esto, tiene muchas más probabilidades de causar una mejor impresión que el resto, pues un texto original tenía un impacto positivo de cara a calificar a la persona como alguien inteligente, gracioso y atractivo físicamente. Asimismo, incrementaba sus opciones a tener una cita o en las expectativas de iniciar una relación romántica.

Las claves del éxito

Llegados a este punto, la pregunta que algunos se harán es en qué consiste un texto original. Pues bien, averiguarlo ha sido el objeto de una segunda fase, en la que se pidió a los participantes que examinaran 60 textos: los 20 votados como más originales, los 20 valorados como menos y 20 con puntuaciones medias.

Según razonan los investigadores, las características estilísticas y el contenido descriptivo del perfil son dos de las variables que más influyen a la hora de que un texto sea puntudo como original. Así, un texto bien redactado, en el que su contenido incluya recursos literarios como metáforas, es capaz de llamar más la atención. También se valora muy positivamente que la persona haga descripciones concretas de sí misma y que éstas, además, no sean muy comunes. Como hemos dicho, lo del paseo por la playa, está ya muy visto.

[Grindr, el Tinder gay, más allá del sexo: "Hazte la prueba del VIH"]

Las implicaciones de este estudio tienen gran importancia en un contexto en el que la forma de encontrar parejas sentimentales, ya sean esporádicas o estables, ha variado significativamente, como demuestra el alto número de personas que utilizan Tinder.

Si bien, a pesar de su popularidad, falta todavía literatura científica que analice en profundidad este fenómeno y que corrobore, por ejemplo, los resultados que presenta la investigación que compete a este artículo. Los mismos autores señalan en el texto que su trabajo es pionero.

Conciso y concreto

Es cierto que existen estudios a nivel general de la aplicación que dan algunas pistas sobre el comportamiento de los usuarios de Tinder, como uno publicado en IEEE, un archivo digital dedicado a la compilación de artículos científicos sobre tecnología. Sus conclusiones generales cuadran con lo que expone el equipo de Países Bajos, pues, a pesar de que razonan que cualquier perfil es susceptible de recibir un match, aquellos con una biografía rellena reciben hasta cuatro veces más que los que no.

Eso sí, en este caso, los textos más populares eran aquellos que resumían la información en unas pocas líneas, aunque la diferencia no era demasiado grande respecto a los más extensos.

[Por qué perdemos el apetito cuando nos enamoramos]

No obstante, a pesar de lo de que 'el físico no lo es todo', la parte más importante, el factor determinante que te hará reinar en Tinder, sigue siendo la fotografía, como demuestra una investigación llevada a cabo por profesionales de Princeton y que analiza qué resulta atractivo para las personas en un contexto en el que no se conoce al otro individuo.

De hecho, aportan hasta un truco. Aquellos perfiles que usaban fotografías en los que se ve al usuario en una pose abierta, en lugar de cerrada o encogida, recibían un 27% más de matches.

Al final, lo que la ciencia sí ha podido examinar, como refleja el trabajo de Juan Ramón Barrada y Ángel Castro, investigadores de ciencias del comportamiento, salud y tecnologías de la Universidad de Zaragoza, es que el perfil de las personas que utilizan apps para ligar no difiere de las que buscan el amor en 'el mundo real'. Lo que gusta fuera, gusta dentro de la app, y como han dejado claro estudios como el publicado en revista académica Personal Relationships, cuando hablamos de flechazos, hablamos en realidad de atracción física.

Sigue los temas que te interesan