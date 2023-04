¿Eres un buen amante? Descúbrelo al decirnos qué ves primero en este test visual

Son virales, divertidos y entretenidos. Los test de personalidad y los acertijos visuales que planteamos en estas páginas suponen además un buen ejercicio para el cerebro, puesto que este tipo de estímulos ayuda a su entrenamiento. Nos sirven también para descubrir algún rasgo oculto de nuestra personalidad que quizás no habíamos descubierto. Unos y otros gozan de una gran popularidad en las redes sociales y nos permiten retar a los amigos. Estos días publicábamos 'Nuevo test visual: la primera figura que veas en la imagen te dirá si eres una persona fiel' y 'Elige un gato de la imagen y te diré cómo te ven tus amigos: el nuevo test de personalidad viral'.

Ahora se trata de fijarnos en la imagen que os recordamos a continuación y observarla con detenimiento para visualizar un primer elemento de la composición que nos ayudará a saber si eres o no un buen amante, qué capacidad tienes para amar y cómo te gusta ser amado. En este test de personalidad es importante la sinceridad para que lo que tenemos que decirte se corresponda con lo que vas a leer en las respuestas. De hecho, en este caso hay únicamente cuatro soluciones que podrás descubrir más adelante.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución que te daremos más adelante. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad a partir de las claves que te damos.

Imagen del test

¿Qué has visto primero en este test viral?

Resultados del test

Una vez que te hayas fijado bien y sepas qué es lo que has visto primero podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

Un anciano

Si has visto un anciano es que eres una persona que no pierdes la perspectiva cuando se trata de amor. Pareces el perfil de alguien que busca que lo enamoren y que le gustan los gestos románticos, pero quien te corteje tendrá que afanarse para salir airoso. Sabes que hay más que flores y promesas en el amor, y buscas construir una vida con alguien a largo plazo.

Un hombre montado a caballo

Si has visto a un hombre montado a caballo es que tu corazón es difícil de domar, incluso cuando crees que has encontrado a la persona de tus sueños. Eres una persona a la que le gusta que la conquisten y no tendrías problemas en dejar a tu pareja si aparece la mujer o el hombre soñado. No te arriesgas a dejar escapar una corazonada.

Una niña acostada junto al río

Si has visto la imagen de una joven recostada junto al río significa que te han lastimado en el pasado, que has tenido experiencias amorosas que te han dolido, por eso eres asustadizo y cauteloso. Te cuesta mucho convencerte de que tiene algún sentido seguir buscando el amor, pero nunca debes renunciar a ello ni rendirte, porque puede que encuentres a alguien que sepa lo afortunado que es por haberte encontrado.

Un arco de piedra sobre el río

Si has visto una pasarela de piedra con vista a un río es que tienes un corazón salvaje y soñador que es difícil de domar. Te encanta la idea de enamorarte, pero parece que no es compatible con tu espíritu libre y único, pero eso no significa que debas esperar o desear pasarte la vida por tu cuenta y de espaldas al amor.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

