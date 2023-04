La hazaña viral de una conductora que echó a un hombre del autobús por acosarla: "Ahora a llorar"

Es el vídeo del fin de semana y lleva millones de reproducciones en las redes sociales. Muestra cómo la conductora de un autobús nocturno de Barcelona deja su puesto por unos minutos para echar a un pasajero que había bebido de más y la estaba acosando. Su forma de dirigirse a él plantándole cara, valiente, y escogiendo muy bien sus palabras la han encumbrado a la categoría de "reina", a ojos de los usuarios.

El autor del vídeo original, subido a TikTok y después reproducido también en Twitter hasta hacerse viral, ha aportado datos para contextualizar las imágenes, confirmando que "la conductora no echó al tío de primeras, aguantó muchísimo, varios minutos en los que el tío le decía 'qué guapa eres' y ella le dio la oportunidad de que se fuera atrás del todo y se callara o que si no lo echaría, que es lo que pasó", asegura el usuario @GeeRaniO, quien presenció el momento en el trayecto de las 4:30 horas.

"Estoy hasta la mismísima polla", se escucha primero a la conductora en el vídeo, cogiendo del brazo al hombre para expulsarlo, añadiendo que "lo que yo estoy haciendo es que me respetes" y recordándole que "te he pedido por favor, te he pedido que te sientes y te he pedido que te calles. Y sigues con las mismas". Aclara, ante la cara de perplejidad del pasajero, que "no me hace falta llamar a la Policía", aconsejándole que "la próxima vez bebes menos o te callas más".

"Llámale 'guapa' al de atrás"

Finalmente, mientras el hombre también es increpado por otra mujer que le pide que se baje y cumpla con la orden de la conductora, ésta continúa diciéndole que "luego, si quieres a llorar, y a llamarle 'guapa' al de atrás, que te vendrá un hombre de 50 años y llámale 'guapa' a él". El testigo defiende que la autobusera tuvo "mucha paciencia" porque "el tío no paraba, estuvo de pie mucho rato, estaba borracho...":

El autor del vídeo ha trasladado también que el hombre lo está tratando de amedrentar para que retire las imágenes y que ha puesto el tema en conocimiento de abogados. Eso sí, las redes sociales han emitido su propia sentencia y la mayoría considera que la conductora del autobús es una auténtica "heroína" contra el machismo:

Esa conductora tiene todos mis respetos.

Lo que tienen que aguantar los buseros a esas horas no está pagado. — SERGIO SÁNCHEZ BLANCO (@sergiosnbl) April 24, 2023

Muy bien por esta conductora. Las cosas claras y la misoginia fuera de los servicios públicos.



Me gustaría recordar que los conductores e inspectores adquieren el rango de agentes de la autoridad dentro de los propios vehículos e instalaciones. https://t.co/bLaoobT7ef — Dan (@Liatanis) April 24, 2023

A sus pies, señora. — AmpaRosetta Explicaciones de qué. (@Amparichu) April 24, 2023

Ole, sus ovarios, tolerancia cero con tanto cabrón. — 🇪🇱🇫🇦 tคקคкเ (@Maemia77) April 24, 2023

cada día desearía que dios me hubiese dado la capacidad de hablar con esta contundencia https://t.co/e76BiWv1F1 — WikiKebabs (freeman) (@_freeman35g) April 24, 2023

La clave "bebes menos y te callas". La bebida es mala cosa. — Juan Sánchez Central del Osasuna. (@TeruoNakamura2) April 24, 2023

No todas las heroínas llevan capa. https://t.co/j81x9KaKts — Cristina Fenés (@cfenes) April 24, 2023

No me cansare de repetirlo, no se pueden respetar las faltas de respeto, demasiado a menudo en nuestra sociedad se cae en ese error capital y se justifica y se tolera lo que no se debe, muy bien hecho conductora. — khalil zubiaga zuloa (@jalzubiaga) April 24, 2023

Diosa diva divina.

A tus pies y en tu equipo. https://t.co/KYTIPWCNop — Noor Ammar Lamarty | نور (@NoorAlamarty) April 24, 2023

Y siempre se les pone la misma cara de tontos cuando les llamas la atención — Dorotea Almagro (@AlmagroDorotea) April 24, 2023

Brava, brava, BRAVISIMA 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼

Pero que tengamos que seguir aguantando estas mierdas..... https://t.co/9QcVw9nRTT — Jess 🔻 (@LoDeJess) April 24, 2023

Bien por ella! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — Lucíadegarau🌻 (@Loulagaffe) April 24, 2023

"No me hace falta llamar a la policía"

"La próxima vez: bebes menos o te callas más"

"Te bajas de una puta vez"

"Y luego, si quieres, a llorar"



❤️❤️❤️ https://t.co/gs1OJtI9Uh — La Vipe 🏳️‍🌈 (@MadameViperina) April 24, 2023

Esperemos que al pasajero no se le olvide la lección.

