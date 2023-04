La bronca viral de una monja a una pareja de jóvenes en plena calle: "El sexo es algo muy íntimo"

Es fácil olvidarse de que alguna vez fuimos jóvenes y hacíamos cosas propias de la edad de las que ahora renegamos. Una de aquellas cosas que hoy nos harían taparnos la cara de vergüenza seguramente tendría que ver con la intensidad con la que vivíamos nuestros romances, dando rienda suelta a los arrumacos en cualquier lugar. En eso estaba la pareja protagonista de esta historia hasta que apareció una monja dispuesta a hacerles reflexionar.

"Aquí hay muchas casas y hay muchos niños, no sé lo que hacíais, pero estabais muy mal sentados", ha comenzado diciendo la religiosa mientras la grababan a escondidas: "Cuando os queráis de verdad, os casáis y tenéis todo el sexo que queráis, pero antes no porque hay heridas y hay disgustos, separaciones", continuó diciendo antes de añadir que "el sexo es una cosa muy íntima entre dos personas y cuando rompen es lo que más cuesta".

La pareja, perpleja, trataba de explicar que no estaban más que sentados uno frente al otro, pero la monja no parecía muy convencida: "Os lo digo porque sois muy jóvenes y sois buena gente. Vigila, no te quedes embarazada. Que después te quedarás con el bebé y llorarás, te harán abortar y te harás una herida mayor porque son heridas que quedan para toda la vida", dijo, dirigiéndose especialmente a la chica.

"Rezaré por vosotros"

Lejos de terminar aquí sus consejos, la hermana reflexionó que "la gente coge depresiones y no saben por qué, y muchas veces vienen por abortos que han tenido sin querer o queriendo, que cuesta todavía más". Le reiteró que tuviera cuidado para no quedarse embarazada porque "la mujer es la que sufre, al hombre le da igual. Tú pierdes la virginidad y lo pierdes todo", concluyó, no sin antes ofrecerles unas medallitas y decirles que rezaría por ellos.

El vídeo no ha tardado en replicarse en Twitter y suscitar todo tipo de comentarios, en su mayoría críticas hacia la intrusión de la monja:

Ya hace años le dije yo a una de esas señoras que no viniese a dar lecciones, que habría pasado muchas navidades, pero Nochebuenas, Nochebuenas ni una (presuntamente) — jose vidal (@jvidalhermoso) April 21, 2023

Es una chapa que no viene a cuento de nada y es muy "señora suelteme el brazo" pero decir que les ataca... Pues no chica, es una chapas como los testigos de Jehová y otros y su misión es esa, dar la chapa y medallitas. — Mia 🔻 (@LaTevaVida) April 21, 2023

Son las consecuencias de haber permitido a la religión que imponga su forma de pensamiento en el ámbito público (político). — Daniel Blanco Varo (@DBlancoVaro) April 21, 2023

Que santa paciencia la de los chicos, por menos otros la habrían mamdado a tomar por saco. — Mari Rodriguez (@Marirocavir) April 21, 2023

Esto ya me ha pasado hace 20 años. Por entonces, en vez de dejarla argumentar y grabarlo, la montábamos el pollo para que se escandalizara más. 🤣 — little Conan (@Conan2Little) April 21, 2023

"Estabais muy mal sentados".

Señora, vaya a dar lecciones a los curas pederastas y deje a esa pareja tranquila, que mucho querer dar lecciones de moral y vuestra institución es el culmen de la inmoralidad. — sabelafiuza (@sfiuzadosil) April 21, 2023

Me viene a mí con esa monserga y termina servida, ya te lo digo — JACalvo (@JACalvo__) April 21, 2023

Hombre atacar no ataca, pero vamos que no sé por qué han tenido tanta paciencia, podían haberla mandado a la mierda rapidito. — Harry Binelli (@BinelliHarry) April 21, 2023

"Pierdes la virginidad y lo pierdes todo"



Que se empieza con un morreo y se acaba en la heroína y la muerte. — Frittata Social (@FrittataSocial) April 21, 2023

Las imágenes van camino de llegar a los 4 millones de reproducciones en TikTok.

Sigue los temas que te interesan