La polémica oferta laboral que ha hecho estallar a los camareros: 48 horas a la semana por 800 euros

La hostelería se lleva la palma en cuestión de ofertas laborales abusivas que llegan a las redes sociales para hacerse virales. La cuenta Soy Camarero es una de las que fomenta este tipo de publicaciones con el objetivo de denunciar estas prácticas de explotación que ha venido sufriendo el gremio, que después debe escuchar en la voz de los empresarios que es muy complicado dar con profesionales que quieran trabajar en el sector.

En este caso, la captura de pantalla de una conversación de WhatsApp nos pone sobre la pista de una oferta en la que solo se trabajaría por las mañanas aunque después recalcó que su particular mañana dura desde las 11:00 a las 19:00 horas, mientras que los fines de semana irán "sobre la marcha, lo vamos viendo". Del salario especifica que "de momento, 800 euros, y cuando esto vaya subiendo te subo el sueldo", añadiendo que "acabo de empezar y no puedo más".

La persona que estaba optando al puesto, concluye que "he estado haciendo cuentas y son 48 horas semanales, por 800 euros no puedo trabajar ahora mismo, ya que he trabajado y tengo experiencia" y diciendo que lo siente, pero "no me interesa ahora mismo con estas condiciones". Sin embargo, la educada respuesta no parece convencer al hostelero, que insiste en que "acabo de empezar y no sé cómo va esto".

"Está floja la cosa"

Continúa defendiendo que "ya te dije que poco a poco esto irá subiendo y yo iré subiendo el sueldo. Según me dijiste, lo entendías y te parecía bien; pero bueno, lo respeto. Muchas gracias por todo, de todas formas, como mucho puedo ahora mismo 900 euros porque ya te dije que estoy arrancando y está floja la cosa". Desde la cuenta de Soy Camarero lo han compartido, observando que si no encuentran camareros será por las condiciones laborales:

No encontramos camareros, capítulo 761417388 pic.twitter.com/pdTsi1LmGu — Soy Camarero (@soycamarero) April 14, 2023

Como suele ocurrir en estos casos, han sido muchos los tuiteros que han manifestado su desacuerdo con la actitud de la persona contratante y estas son algunas de las críticas:

La forma de hablar me da la sensacion de ser cualquier proyectillo de niños o adoñescentes donde te metes a probar.



Me alegra ver que estas ofertas no son aceptadas y nadie las toma, asi de verdad se puede cambiar. — Torru (@CoachTorru) April 15, 2023

Me recuerda a un restaurante de categoría donde fui a hacer una “prueba” (yo pensaba que era para ver cómo funcionan) y resulta que me hizo llevar una mesa de 40 pax en temporada de navidad y no cobré ni las gracias. Un extra gratis le hice al joputa — Naty Runaway (@natygtc) April 14, 2023

Pero vamos a ver, lo veo así:

- Si no puedes pagar más, porque los ingresos no dan, no necesitas gente.

- Si por volumen de negocio, necesitas trabajadores, tienes para pagarles.

Conclusión:

- o malos empresarios.

- o empresarios. On mucho morro. — Manuel Ortega 🌱🔻 (@manuelortegavgn) April 14, 2023

Yo trabajé en el 2019,recién llegada a España,contrato de 20h,sueldo 600€.Horas reales 36 a la semana, a veces casi 40. No me pagaron horas extras.Lo hice por necesidad. — Made (@madecita61190) April 14, 2023

Que trabaje él, así aprende de primera mano "cómo va esto" y se ahorra 800 eur al mes. Menudo morro tiene la gente 😒 — Aida Navas (@AidaNavasGar) April 14, 2023

La respuesta correcta a eso sería "Cuando hayas arrancado y estés dispuesto a pagar lo que marca el convenio con las horas que marca el convenio y la contratación por las horas reales trabajadas, me llamás, sinó ni te molestes" — BOX LGTBIÑ++ (@punkfesor) April 14, 2023

Yo es que como acabo de empezar a trabajar y me pagan solo 500 euros al mes podré ir a ese bar y comer el menú pero pagando la mitad del precio que pone en la carta.

Es que estoy empezando también. — Rael Arlezzi (@RaelArlezzi) April 14, 2023

Por la forma que escribe el contratante se ve que no tiene mucha formación. Pero habría que informarle que si no se tiene dinero pues no puedes abrir un negocio. Primero tiene que generar algo de capital pero trabajando él en esas condiciones. Eso sería lo Justo. — Jkl (@juanfromspain1) April 14, 2023

A mí también me cotizaron 4 horas y echábamos como 11 al día, menudos 🤡 los dueños de restaurantes, y luego a los ves ahí fumando en la puerta y con buen coche y la mujer de Chanel hasta las bragas, pero la cosa siempre está floja. Jajajaja — Tuco León (@DaveCc12) April 14, 2023

Si una empresa no puede pagar el salario de un trabajador, esa empresa no es rentable y ha de cerrar. Lo que pasa, como siempre, es qué es muy fácil explotar a los trabajadores, en vez de hacer cuentas de gastos e ingresos. — Selesao_King (@Selesao_King) April 14, 2023

Una historia recurrente que seguro que volveremos a ver por La Jungla.

Sigue los temas que te interesan