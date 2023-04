El ridículo de Monedero al creerse un tuit falso de Carmen Porter sobre Sánchez Dragó: "Te la coló"

Lo primero que uno tiene que hacer cuando le llega una captura de pantalla de un tuit es buscar el original para verificar lo que está leyendo. Bien es cierto que, en ocasiones, los comentarios pueden ser borrados por sus autores y no hay manera de saber si han sido escritos por ellos o no. Si esto ocurre, lo más prudente es conceder el beneficio de la duda y no lanzarse a procurar despellejar a nadie, como debería haber hecho Juan Carlos Monedero con Carmen Porter.

El contexto del ridículo que ha hecho el cofundador de Podemos en Twitter esta semana hay que ir a buscarlo al inesperado fallecimiento del escritor Fernando Sánchez Dragó, que ha venido a demostrar que ahora en España se muere un poco peor. Decimos esto porque lo habitual en nuestro país es ensalzar a los fallecidos en todo caso, aunque no se haya leído ni una sola de sus obras, puesto que el postureo funerario manda en este macabro protocolo.

Pero en el caso de Sánchez Dragó han sido muchas más las voces que han salido para celebrar de algún modo su obituario, sacando a colación las acusaciones de pedofilia hacia su persona. No obstante, también han llegado comentarios de cariño hacia él, como el de Carmen Porter. "Un hombre culto y controvertido que nos visitó muchas veces en la Nave del Misterio, incluso una de ellas con su gato, para hablarnos de la magia de estos animales", escribió:

Me acabo de enterar de la muerte de @F_Sanchez_Drago . Un hombre culto y controvertido que nos visitó muchas veces en la nave del misterio. Incluso una de ellas con su gato para hablarnos de la magia de estos animales. Su ultima foto hoy ha sido con su gato. D.E.P. pic.twitter.com/VSYrEYZZKZ — Carmen Porter (@carmenporter_) April 10, 2023

"Su última foto hoy ha sido con su gato", añadió Porter antes de un "descanse en paz". Asimismo, añadió en otro tuit que Sánchez Dragó les había asegurado que muchas de las ideas que habían calado sobre él era "pura literatura". Casi la misma que alguien le echó poco después, reinterpretando el tuit de la presentadora para añadir que "en el próximo programa intentaremos contactar con él a través de nuestro espiritista de cabecera para que nos cuente qué le pasó".

Este embuste ha corrido como la pólvora en la red social y ha llegado hasta Monedero que, en vez de poner en práctica el protocolo que hemos mencionado al principio, lanzó su ataque: "Pues ya que esta señora tan despejada va a hablar con Sánchez Dragó, que aprovechen la puerta astral y le pregunte al caudillo que cómo le va en El Pardo y si echa de menos a José Antonio. Y si de paso te sopla la Quiniela o el número que va a salir en la Lotería, niquelado", ha escrito.

El tuit eliminado por Monedero.

Al ver aquello, Carmen Porter ha optado por escribirle en este mismo mensaje, que ahora ha eliminado, para decirle que "creo que te la han colado, Monedero, yo nunca escribí este tuit. Que tengas un buen día":

Creo que te la han colado @MonederoJC Yo nunca escribí ese tweet. Que tengas buen día. — Carmen Porter (@carmenporter_) April 11, 2023

Un día después, ya este miércoles, Monedero ha borrado el otro mensaje y ha escrito este otro reconociendo su error: "No todo lo que es plausible es real. Si no se ha escrito, no se ha escrito. Y se borra el tuit".

No todo lo que es plausible es real. Si no se ha escrito, no se ha escrito. Y se borra el tuit. Saludos. pic.twitter.com/GguXNj3sit — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) April 12, 2023

Porter, lejos de hacer leña del árbol caído, se ha limitado a mandarle "un abrazo":

Un abrazo. — Carmen Porter (@carmenporter_) April 12, 2023

No todo el mundo es tan benevolente como Porter.

Sigue los temas que te interesan