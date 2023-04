El vídeo viral de las tres cosas que las mujeres gordas no soportan en una relación de pareja

Para las personas con cuerpos normativos no es fácil reconocer que hay determinadas situaciones incómodas o directamente limitantes que padecen aquellos que no cuentan con un físico dentro de los cánones establecidos. Las redes sociales han abierto un gran camino hacia la diversidad en este sentido y todavía se recuerda aquel hilo viral sobre "cosas de gordas" que se popularizó en 2019 al dar cabida a muchas de estas cosas que no son igual de sencillas para gente con sobrepeso.

Ahora, el testigo de aquella primera visibilización viral que después se tradujo en un pódcast, lo ha recogido la tiktoker Merysalty en su último vídeo, donde relata qué tres cosas incomodan a las mujeres gordas cuando están en relaciones de pareja. "Hola, soy María y soy gorda", empieza diciendo, para añadir que hay circunstancias que se dan y "nos lo callamos porque es 'o me callo y sonrío o te parto la cara'. Prosigamos".

Así, María enumera que es incómodo para ellas sentarse en las rodillas de un hombre por una cuestión práctica y evidente: "Si tú pesas diez kilos menos que yo, si me siento encima de ti, te reviento. Tú tienes que entender que a mí no me guste sentarme encima de ti. Te reviento y estoy incómoda", asegura, valorando también que se trata de una postura con la que se pretende infantilizar a las mujeres.

"Un mono de feria"

Se queja asimismo de los hombres que le responden con "eres perfecta así" cuando les explica sus inseguridades: "Vamos a ver, te estoy diciendo que no soy perfecta. Deja de tocarme lo que viene siendo la patata, no me intentes convencer de nada". Por último, destaca que le digan "siempre me han gustado como tú" porque no alcanza a entender qué significa: "¿Soy un mono de feria? Especifica, cariño, porque eso las gordas no lo entendemos".

El vídeo de María, que cuenta con 67.200 seguidores, supera ya las 645.000 reproducciones en TikTok.

