La sorprendente reseña al restaurante de MasterChef que se ha hecho viral: "Llevo sin dormir 3 días"

Desde que a los clientes nos han dado el poder de calificarlo absolutamente todo y tener la posibilidad, además, de hacerlo desde el anonimato, ha nacido un subgénero literario verdaderamente surrealista que es el de las reseñas. En Google, TripAdvisor o cualquier plataforma por el estilo hemos visto cómo se han quejado de que la camarera le quería robar a su novio, pero también emplear este canal como una venganza hacia un bar e incluso aplaudir las respuestas de los hosteleros que no se cortan ni un pelo para defenderse.

En esta ocasión llega una reseña que está acaparando todos los comentarios en Twitter. Nos la trae, como muchas otras, la cuenta Soy Camarero, y está dirigida al restaurante MasterChef situado en Madrid. Lo puntúa con una estrella, la nota más baja posible en Google, y empieza lamentando que al entrar "no encontramos a Pepe, Samantha y Jordi, no había ninguno ni ningún exconcursante. Me puse triste, nerviosa y angustiada", relata la clienta, explicando además que su marido y ella habían viajado hasta allí desde Ceuta.

"Al salir, me di cuenta de que no entré al restaurante, sino que me equivoqué y entré en otro lugar por culpa de la mala dirección puesta", continúa relatando en un giro imprevisto de los acontecimientos, dejando claro que estaba puntuando un local al que no había ido; pero del que dice que no quiere volver: "La verdad es que el programa tampoco me gusta, no sé por qué fui", confiesa. Asimismo, por si fuera poco, afirma que le dio un "espasmo" y una "mala visión", de modo que al volver a Ceuta tuvo que estar a "tratamiento psicológico por la mala experiencia".

Ir a un restaurante puede dejarte secuelas, esperemos que se recupere. pic.twitter.com/BFIXHPUDqv — Soy Camarero (@soycamarero) April 9, 2023

Llevando "tres días sin dormir", la clienta dejó la reseña sin imaginarse que desde el restaurante de MasterChef le contestarían tomándose un poco a broma todo el asunto, claro. "No nos queda claro muy bien su valoración, ya que según lo leído no estuvo en nuestro restaurante. Lamentamos su experiencia y las secuelas sufridas", indican con ironía. Además, los tuiteros se han afanado en echarle más humor al asunto y destacar varias claves del comentario, entre ellas la ausencia de símbolos de puntuación:

Sí, pero la estrellita de la valoración se la tiene que comer el restaurante — Shelldon Cuper (@ShelldonCuper) April 10, 2023

En realidad ni salió de Ceuta, todo fue un sueño — TrisTonto 🇮🇨🤦🏻‍♂️ (@SuperTRISTONto) April 10, 2023

He visto películas de David Lynch más comprensibles que esa reseña. De David Lynch!!! — ("Comiñas e parénteses") (@rogofredo) April 9, 2023

"Vengo de Ceuta y tengo amigos en Punta Tarifa", el musical. — 🅒🅐🅞 🅦🅔🅝 🅣🅞🅗 (@CaoWenToh) April 10, 2023

😂😂😂😂😂😂😂😂😂 se nos está yendo la pinza con las valoraciones.

A mi me pasó igual, al pasar por la puerta de un bar vi que el camarero me miró de reojo y desde entonces tengo pesadillas, tanta secuela tengo, que mi cumple lo celebramos en una carpintería — Sergi49 (@Sergi491) April 9, 2023

El colmo de los colmos. Voy a un restaurante,me equivoco y por equivocarme,intento poner una mala valoración. Es de chiste todo😂😂😂😂😂 — fran rodriguez (@_calvito_11) April 9, 2023

A mi me ha dejado secuelas intentar entender lo que dice. — La cabra tira al monte. (@CabraTira) April 9, 2023

A mi las secuelas me las ha dejado leer el texto. Ningún signo de puntuación. Al terminar he necesitado oxígeno. — analoal77 (@analoal77) April 10, 2023

Hola, soy el amigo de punta de Tarifa — Hasko (@Javidemadrid_) April 9, 2023

¿Seguro que, cuando se equivocó, donde entró era un restaurante? pic.twitter.com/KtVYVISIs7 — MAGG 🎨🖌🔻 (@MarcGG1974) April 10, 2023

Sin duda una gran reseña para nuestra recopilación viral.

