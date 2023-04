¿Cuerdas o manos? Dinos qué ves en este test visual para descubrir si sabes o no aceptar ayuda

Son virales, divertidos y entretenidos. Los test de personalidad y los acertijos visuales que planteamos en estas páginas suponen además un buen ejercicio para el cerebro, puesto que este tipo de estímulos ayuda a su entrenamiento. Nos sirven también para descubrir algún rasgo oculto de nuestra personalidad que quizás no habíamos descubierto. Unos y otros gozan de una gran popularidad en las redes sociales y nos permiten retar a los amigos. Estos días publicábamos '¿Un barco, una concha o dos amantes? Contesta y descubre cómo está tu relación en este test' y 'Descubre quién te está deseando mala suerte contestando a este test visual de personalidad'.

Ahora se trata de fijarnos en la imagen que os recordamos a continuación y observarla con detenimiento para visualizar un primer elemento de la composición que nos ayudará a saber si somos capaces o no de pedir y aceptar la ayuda de las personas de nuestro entorno. En este test de personalidad es importante la sinceridad para que lo que tenemos que decirte se corresponda con lo que vas a leer en las respuestas. De hecho, en este caso hay únicamente dos soluciones que podrás descubrir más adelante.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución que te daremos más adelante. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad a partir de las claves que te damos.

Imagen del test

¿Qué es lo primero que ves en esta imagen?

Resultados del test

Una vez que te hayas fijado bien y sepas qué es lo que has visto primero podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

Has visto unas manos

Si has visto unas manos quiere decir que eres una persona capaz de pedir ayuda y aceptarla si la necesitas. No tienes miedo ni vergüenza por ello, a sabiendas de que tú eres a veces ese hombro en el que llorar o apoyarse. Tus relaciones son fundamentales en la vida y tienes claro que la cooperación es lo que aporta esperanza y mejora la convivencia.

Has visto unas cuerdas

Si has visto unas cuerdas quiere decir que eres una persona muy orgullosa e incapaz de pedir y recibir ayuda de los demás aunque la necesites. Esperas a estar devastada por cualquier motivo para aferrarte a un clavo ardiendo en vez de cultivar la cooperación. Te darás cuenta de que es un error, pero quizás sea tarde.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

