La denuncia viral de un profesor de inglés al que intentaron 'timar' en una academia: "Maravilloso"

Las redes sociales están llenas de historias que nos alertan sobre un sinfín de estafas, pero son los testimonios en primera persona, como el de este profesor de inglés, los que más nos impactan. En concreto, este joven ha relatado en TikTok su experiencia con una academia de inglés en la que le insistían para dar alguna clase gratis antes de contratarlo, pero todo apuntaba a que no estaban muy por la labor de hacerlo.

Comenzó recordando que ya había hecho una entrevista con esta academia en el pasado, pero no se acordaban de él. Una vez en el lugar para hacer la entrevista, le han pedido que se quede una hora allí para ver cómo dan las clases; sin embargo, llegó la sorpresa cuando le animaron a impartir los últimos 20 minutos de la sesión: "No sé qué es lo que está haciendo, su metodología, no sé que hacen, las actividades que ellos estén viendo. No sé nada". protesta.

Aclarando que él es profesor de secundaria y que el alumnado tenía cinco o seis años, el joven profesor resuelve preguntándoles por instrumentos musicales. Al rematar, le dicen que el puesto es para cubrir una baja de dos meses y medio. "El caso es que me dicen que vaya mañana a dar una clase, que me pasan el material preparado para ver cómo doy la clase entera", asegura, añadiendo que de las condiciones laborales no le han dicho nada: "Maravilloso todo".

Sin respuesta

El material para dar la clase llegó tarde y la empresa siguió gestionando perfiles, así que el profesor accede a ir al día siguiente para dar esa clase, pero antes pregunta cuántas horas va a trabajar y cuánto dinero va a cobrar, preguntas que nunca recibieron respuesta:

"Me lo fui oliendo y ahora más aun. ¿No será que de verdad queréis cubrir una baja, pero no queréis contratar a otra persona y entonces vais haciéndoles pruebas a diferentes personas, de uno o dos días, y por eso seguís buscando personas en InfoJobs a pesar de que os cuadre una muchísimo y así no tenéis que dar de alta ni pagar? Todo gratis. Pensadlo y me decís", ha animado el profesor.

Sigue los temas que te interesan