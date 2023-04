La dura venganza viral de Risto contra Ana Obregón tras la portada con su nieta: "No todo vale"

Suele decirse que "la venganza es un plato que se sirve frío" y parece que Risto Mejide tiene esto grabado a fuego. El presentador ha tardado cuatro meses, pero al fin ha podido devolverle el revés con el que Ana Obregón lo había dejado a la altura del betún tras unas desafortunadas declaraciones en la retransmisión de las campanadas. Ahora, cuando media España la está atacando, él no ha querido ser menos.

El pasado 20 de marzo, Ana García Obregón daba la bienvenida a su nieta, Ana Sandra Lequio, una niña que nació por gestación subrogada y es hija biológica de su hijo Aless, fallecido en 2020. Desde que se hizo público el nacimiento y sus entresijos, los debates de todo tipo han ido surgiendo alrededor de la decisión de la presentadora, que algunos defienden y otros están vilipendiando por lo que entienden que es una conducta egoísta.

Risto Mejide, por su parte, ha compartido un comentario en Instagram en el que empieza diciendo que "hay ocasiones en las que odio profundamente que el tiempo me acabe dando la razón y ésta es una de ellas", señalando la portada de Obregón y su nieta en ¡Hola!, para repetirle la frase que ella le lanzó en enero: "Efectivamente, no todo vale". Continuó diciendo que "nadie se engañe, si el mercado del morbo sigue rentabilizando la desgracia ajena, si paga estas ingentes cantidades de dinero es porque puede".

Un zasca de vuelta

"Le sale a cuenta y por eso ahí sigue, cebándose siempre con los más débiles ―anímica y psicológicamente― a golpe de exclusiva", añadió Risto que, no obstante, sigue defendiendo que "incluso en este caso, cada uno haga con su vida lo que quiera o lo que pueda dentro de la legalidad, y le deseo de corazón lo mejor a esa niña, ojalá estos cheques no le pasen factura".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide)

Recordamos que Mejide fue el presentador de las campanadas de Mediaset mientras Ana Obregón estaba en TVE y Cristina Pedroche en Antena 3. En aquella retransmisión, le preguntó a su compañera Mariló Montero si estaba nerviosa y ella explicaba que no, sino ilusionada por un 2023 con "nuevos comienzos": "¿Ah, sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", se burló él.

El dardo iba para las obras dos compañeras. Fue entonces cuando Obregón le replicó que "en esta vida no todo vale", afeando que las haya acusado de usar los temas personales para tener más audiencia: "Como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es, Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie", le contestó la veterana presentadora, repasando sus logros en pantalla y dándole un zasca al sentenciar lamentando "que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión ha sido la menos vista de la historia de Telecinco".

