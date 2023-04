Un 'manual de supervivencia' para los latinos en España se hace viral en TikTok

Aunque compartamos idioma y podamos entendernos a la perfección salvo en contadas excepciones en las que hay palabras o expresiones que no usamos con el mismo sentido, la comunidad latina que llega a España encuentra diferencias culturales al igual que los españoles que escogen Latinoamérica para vivir. Basándose en estas peculariedades, un tiktoker peruano ha hecho un vídeo que está corriendo como la pólvora.

En su caso, lo que ha hecho es exagerar ciertos aspectos de la vida cotidiana en esos países de origen para hacer humor en una primera parte de lo que ha venido a llamar Manual de supervivencia latina en España, del que está dispuesto a publicar una segunda parte. En el gag, que coprotagoniza con un buen número de amigos, da algunas claves para adaptarse al día a día en nuestro país.

Les advierte que si los coches paran en los pasos de cebra es para que las personas pasen y puedan cruzar y que nunca "hay que hacer chistes con doble sentido porque nunca te los van a pillar". Asimismo, mientras todos se van haciendo los sorprendidos, añade que "si alguna vez te para la Policía, no los sobornes" y recuerda que cuando quieran comprar algo no se acepta el regateo y tendrán que pagar el precio final.

"Si les dicen 'venga', no vayan"

"Si tienes una reunión a las 8:00, llega a las 8:00", continúa, para avisarles también de que "el bus no para en cualquier esquina". Apunta que en España no hay vendedores ambulantes y que "si alguien es amable contigo no significa que quiere matrimonio". Finalmente, les ha lanzado el aviso de que cuando les digan "venga", no vayan, puesto que se trata de una expresión en la mayoría de los casos:

El vídeo acumula más de 166.000 reproducciones.

Sigue los temas que te interesan