El ataque gordófobo de Risto Mejide a Amaia Montero que se ha hecho viral 7 años después

Los que no prestábamos mucha atención a Operación Triunfo cuando Risto Mejide estaba allí juzgando a los concursantes, los vídeos de aquellos programas que están saliendo a la luz estos días, con auténticas vejaciones personales por su parte, nos están dejando perplejos. Después del más que desafortunado comentario del presentador en las Campanadas lanzando un dardo a Ana Obregón y Cristina Pedroche, las redes sociales se afanan en rescatar de la hemeroteca sus peores momentos y uno de los menos recordados en su ataque gordófobo a Amaia Montero.

La excantante de La Oreja de Van Gogh acudió en junio de 2015 al programa que Risto tenía por aquel entonces: El rincón de pensar. El formato se basaba en entrevistas íntimas en las que él pretendía psicoanalizar a sus invitados sin tener, obviamente, ninguna formación como terapeuta y con su habitual falta de tacto. Montero charló con él de su polémica salida de la banda, de su opinión sobre Leire Martínez ―la vocalista que la sustituyó― y de otros muchos asuntos, entre ellos de su físico.

Así, demostrando cero empatía y saltándose todas las convenciones sociales que aconsejan no hablar del físico de los demás, Risto Mejide no solo lo hizo sin remilgos, sino que relacionó un aumento de peso de la cantante con "dejadez" por su parte. Cuestionó, ante una Amaia Montero visiblemente incómoda de repente, que su cuerpo menos delgado estuviese relacionado con una "situación difícil" que estaba pasando.

"Has engordado"

"¿A qué te refieres con mi peso?", le pregunta al presentador, que contesta sin filtro que se refiere a que "has engordado, ¿por qué?". "Soy como un yoyó, de siempre he sido así", trata de explicar Amaia Montero, tocándose el pelo y el cinturón, repentinamente insegura. Pero Risto, insistía, preguntando si es que "estás psicomatizando una situación difícil en tu vida, que te abandonas". Ella, honesta, reiteraba que "no digo que no esté relacionado, pero verdaderamente nunca he sido una chica superdelgada":

Risto Mejide lleva muchos años intentando hundir a todo con el que habla. pic.twitter.com/4Ub2dtHYDL — Diego FS (@DiegoFSRB) January 4, 2023

El periodista Diego FS ha compartido únicamente un fragmento, que se ha viralizado con rapidez, pero en la charla íntegra ―que puede verse en este enlace de Antena 3― Risto continúa con otra frase para enmarcar: "No, pero si nadie habla de que tengas que ser anoréxica". Amaia Montero sigue dando explicaciones, argumentando que "a lo largo de mi vida ha sido habitual subir y bajar de peso" y reconociendo que "creo que tiene que ver con la ansiedad".

No obstante, en un punto de la charla, ella se valora como una persona que visibiliza la diversidad de cuerpos, pero Risto no profundiza en esa certera y necesaria reflexión y la compara con Adele, para terminar hurgando todavía más al indagar sobre cómo le afecta su peso y las críticas por ello: "Te mentiría si te dijese que me da igual, pero si fuera tan grave no estaría así, no me estarías haciendo esta pregunta (...). Me gustaría estar más delgadita, me ha pillado el toro".

La respuesta de Twitter, donde ahora Risto es el enemigo número uno, no ha dejado lugar a dudas:

Esa ligera línea entre la provocación, la estulticia y la maldad. — Javier Alonso (@fjalmar) January 5, 2023

Ojalá Amaia contestándole por el aspecto físico que tiene él y no por el suyo propio. https://t.co/sm8jF0FlYx — V de Vendetta (@TL_Vic) January 5, 2023

"psicomatizando" — Elena Sánchez (@EleGalindo) January 4, 2023

Pero tampoco hacía falta llegar a 2023 para darse cuenta de que Risto es subnormal.



Basta con parar a escucharle medio minuto, más tampoco hace falta por salud mental. https://t.co/1XC03j3zxn — Álvaro Escorial (@escorial_alvaro) January 5, 2023

Cada vez que le escucho me da más ascazo.

Y eso que el asco que me da ya es equivalente a la masa de Júpiter. — Igor Sanchez (@IgorVanexel) January 4, 2023

él cada vez está más puto calvo y no veo a gente suficiente decírselo https://t.co/cjvLiijxxE — alka🦋 (@alkablac) January 5, 2023

Ni siquiera sabe hablar, "te has engordado" dice — Ángeles 🎬 📺 (@nuevaera86) January 5, 2023

Me encanta el poder que tiene Twitter para cuando alguien hace el subnormal recordarnos que siempre lo ha sido. https://t.co/TE4HnvDGAl — Víctor Pernas (@VPernas) January 5, 2023

Estoy viendo últimamente vídeos de este prenda y por querer marcar territorio y ser diferente, creo que lo ha logrado…si, lo ha logrado…ser escandalosamente DESPRECIABLE…PENOSO… — P3dro R3dondo 🇪🇸 (@redon65) January 5, 2023

Se ha tragado con este gilipollas dos décadas y ahora todo el mundo asustado, cómo hay que decir que la cultura de la cancelación ¡NO EXISTE! Las violencias no se han tratado como graves si se ejercen contra mujeres. Cuál es la vara? Harvey Weinstein? Estanos apañadas. https://t.co/GOs2dx50Dl — Uva bombón (@AuryPineapple) January 5, 2023

Estas cosas pasan cuando se les da un altavoz y "libertad" para decir la primera gilipollez que se les pase por el "cerebro" a gente que no tiene ninguna preparación, empatía, humanidad y que solo saben mantenerse a costa de otros, en el peor sentido de la palabra. — Daniel (@DanielRyP74) January 5, 2023

Pero qué cojones? Cuando hemos normalizado q se pregunten estas cosas y con cero pudor/vergüenza. A qué nadie le preguntaría a él: hablemos de tu pelo, cada día tienes mas frente... 🤮🤮 https://t.co/T7XJ7OuxCK — Adr.i_am (@Adrysf94) January 5, 2023

Lo mejor de todo es q el engordar..es estar normal.. lo triste es q se machaque a una mujer por no pesar 50 kg pasados los 40. — Doña Zanahoria🥕•🍎🍋🍆 (@DonaZanahoria) January 5, 2023

Desde que salió en OT, este tío me ha parecido un gilipollas integral. Ya entonces se dedicaba a fastidiar a chavales muy jóvenes, a exponerlos delante de toda España y a hacerse el graciosete, con un aura de superioridad lamentable. Nunca he visto nada que haya presentado este https://t.co/SCG5ndaNDM — MC López H 🏳️‍🌈 (@mari_kuki) January 5, 2023

Es un tío que se hizo famoso acosando adolescentes…. Ya a partir de ahí….. — M (@microrelax) January 5, 2023

Coger peso no siempre es por “abandono personal”, destaco que la ansiedad, depresión, medicamentos, X situaciones de la vida y un gran etc también existen y son una gran razón para la subida de peso :) https://t.co/S0KH8FIYGE — Evelyn :) (@evelynfrtos) January 5, 2023

Este tío es tonto, que pasa con el peso!!!!! — Pili Miguel (@pilarmiguelllo1) January 5, 2023

Hacer esto con una persona que SABES que no está bien y encima hurgas señalando, viendo como se retuerce de incomodidad es de ser un auténtico hdp @ristomejide https://t.co/01U7Ur8b6x — Barrio Tuétano (@Barrio_Tuetano) January 5, 2023

Risto, por su parte, no ha dicho nada al respecto más allá del amago de disculpa que le ha dedicado a Ana Obregón.

