Los zascas a Monedero por rebautizar a Galicia que le obligan a rectificar: "¿Eso es nuevo?"

Juan Carlos Monedero ha estado esta semana en Galicia tratando de brindar su apoyo al candidato crítico a las primarias de Podemos en la comunidad, pero ni ha ganado Gonzalo Busqué ni el cofundador de la formación morada se ha podido meter a los gallegos en el bolsillo tras haberse inventado un nuevo nombre para su tierra. El también profesor de Políticas acudía este miércoles a Santiago de Compostela a escasas horas del cierre de las votaciones para aupar a la lista Rexurdir, crítica con la antigua dirección.

Monedero presidió un acto al que acudieron decenas de afiliados y simpatizantes en la sede de Podemos Galicia, situada en la compostelana Praza da Quintana, y quiso marcar un nuevo rumbo para "construir con los círculos, donde más hemos fallado", con la intención de que "no se marche nunca nadie más". Señaló que Podemos es una fuerza que se "reinventa constantemente", poniendo como ejemplo a su exlíder, Pablo Iglesias, que se retiró al obtener "un mal resultado" en Madrid.

Por eso, Monedero también abogaba porque la candidatura oficialista hubiese abandonado tras quedarse fuera del Parlamento gallego en las elecciones de 2020. No obstante, este jueves se han conocido los resultados de las primarias y ha perdido el candidato respaldado por él. Así, Borja San Ramón, con Gómez-Reino como número tres, ha acaparado 918 votos mientras Busqué logró únicamente 476 apoyos.

Ni Galicia ni Galiza, 'Galizia'

Sin embargo, lo más polémico de la visita de Monedero a Galicia no ha sido el gafe que le ha pasado a Busqué, sino la polémica que ha generado en redes rebautizando a la comunidad. Así, el mismo día de su visita emplazaba a sus seguidores a acudir al acto porque "Podemos tiene que reinventarse en Galizia":

A las cinco nos vemos en Santiago de Compostela para reencontrarnos los que fueron, los que son y los que serán. @PODEMOS tiene que reinventarse en Galizia. Con @Gonzalo_Busque. No te olvides de votar. https://t.co/C8EHCEKArp. pic.twitter.com/cpzsFVJ9xb — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) December 14, 2022

Y no, no se ha tratado de un lapsus puntual, puesto que el día anterior, también desde su cuenta de Twitter, Monedero insistía en que Podemos se estaba reinventando, que no sobraba nadie y que "toda la gente que alguna vez estuvo y se decepcionó tiene que regresar", añadiendo de nuevo que "en Galizia hay una oportunidad de que así sea":

@PODEMOS se está reinventando. No sobra nadie y por eso es importante hacer las cosas de manera diferente buscando un resultado diferente. Toda la gente que alguna vez estuvo y se decepcionó tiene que regresar. En Galizia hay una oportunidad de que así sea. El miércoles nos vemos pic.twitter.com/zYzIO982q5 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) December 13, 2022

Lo más probable es que la intención de Monedero era emplear Galiza, que era la denominación usada en la época medieval y que se recuperó en la contemporánea aunque se optó mayoritariamente por Galicia. No obstante, ambos son topónimos correctos en la actualidad y los expertos señalan que hay una decisión política o institucional en escoger una u otra fórmula. Pero el despiste del de Podemos no ha pasado sin pena ni gloria y enseguida le han llovido críticas como estas:

En el cartel, ponen Galicia con "c".

Usted, mientras, sigue empeñado en escribirlo con "z", a pesar de estar escribiendo en español.

¿Cómo van ustedes a reinventar nada si no son capaces de ponerse de acuerdo en el modo en que van a escribir lo que quieren reinventar? — Borja Montoro Cavero (@borja_montoro_c) December 15, 2022

Galizia?. Eso es nuevo, no? — carterego (@carterego1) December 14, 2022

Galizia no existe pero como sois también expertos en inventar palabras pues una más tampoco importa demasiado. — ehlseban (@ehlseban) December 14, 2022

Podemos Reino de Galizia y Lodomeria https://t.co/UC5gnxzgby — O Armesto `★ˎ (@O_Armesto) December 14, 2022

Si usas la zeta con Galicia, escríbelo bien al menos y pon Galiza, que es como siempre lo han escrito los cuatro monos separatistas que por allí ha habido siempre. ^JS — TwitSpain 🇪🇸 (@TwitSpain) December 14, 2022

Non sabedes nin o nome do noso país.

Facei o favor e ficade ben lonxe da nosa terra. Por favor e grazallas. @MonederoJC https://t.co/8Go9ljnNJS — O Ferrado (@oferradogal) December 15, 2022

E incluso se han burlado, de paso, del diseño del cartel:

Graphics design is my passion https://t.co/nSdgp0YUWI — J (@jculebras_) December 15, 2022

Sabía que Podemos na Galiza estaba camiño de desaparecer, pero non sabía que estaban en tan mal estado que non podían nin contratar un deseñador gráfico. https://t.co/HYNbBUF8Dt — Daniel Seixo 🇨🇺 (@SeixoDani) December 15, 2022

Bon cartel si señor https://t.co/dQhQUyBDqa — o tiohome c&b ☣️ (@buenohomebueno) December 14, 2022

Cartel bonito, me cago en dios. https://t.co/IgW4a81l9G — David Sensações (@tuzarest) December 14, 2022

Graphic design is my passion https://t.co/IGn3WjfEzv — Xenxo. Peronista y canchero (@o_guedelludo) December 14, 2022

Dándose finalmente por aludido, Monedero rectificó a las pocas horas:

Después de copiarlo tantas veces, seguramente no se le olvide.

