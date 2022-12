La reacción viral de una reportera extremeña al acabar un "complicado" directo en televisión

Con la llegada del invierno regresan a nuestras televisiones las imágenes de los reporteros cubriendo las noticias en el exterior en condiciones a veces muy precarias para hacer su trabajo. Aunque cada vez hay más empatía de los espectadores con estos profesionales y se cuestiona que sean necesarias esas conexiones, las redes sociales también se han convertido en un altavoz de cada fallo, de cada error que puede surgir en un directo. Por eso, la extremeña María Fortuna ha preferido poner la venda antes de la herida.

Esta profesional del diario HOY y del Canal Extremadura, donde forma parte de Extremadura Noticias, ha optado por ser ella la que compartiese en Twitter el vídeo de uno de sus últimos directos, considerando que no había estado bien ese día y pidiendo disculpas como había hecho otra reportera de Telecinco meses atrás. Fue una jornada complicada en la que estaba cubriendo los efectos de la borrasca Efraín en la zona. Fortuna estaba dando cuenta de las lluvias que asolan la ciudad de Badajoz y que han dejado un reguero de incidencias tras de sí.

Con paraguas, micrófono y teléfono en ristre, explicaba que el agua acumulada en la carretera había provocado desprendimientos, "una situación que nos ha impedido acceder a localidades como Cañamero por cortes por parte de la Guardia Civil de la Ex. 102. Pero no ha sido solo en esa vía, porque en la Ex. 116 que ven a mi espalda, también nos recomendaban conducir con extremo cuidado debido a la formación de balsas".

"Una jornada complicada"

Mencionó varias veces el nombre del pueblo de Obando, donde estaba grabando y no paraba de llover, y se mostró algo dubitativa, pero ni mucho menos se quedó en blanco. Sin embargo, ella ha querido publicar el vídeo y explicar que "me he confundido, trabado y repetido numerosas palabras exponiendo un discurso sin apenas cohesión. Lejos de querer justificarme, ha sido una jornada de trabajo realmente complicada":

Me he confundido, trabado y repetido numerosas palabras exponiendo un discurso sin apenas cohesión. Lejos de querer justificarme, ha sido una jornada de trabajo realmente complicada viendo y viviendo los efectos de #efrain en nuestra región. pic.twitter.com/XtrKlhjhBT — María Fortuna (@MFortuna89) December 13, 2022

El vídeo de María Fortuna va camino de las 60.000 reproducciones y ha suscitado una oleada de empatía, sobre todo de parte de otros profesionales:

Es muy difícil trabajar y concentrarse así. En mi opinión tiene mucho mérito por la dificultad... cualquiera no valdría para estar ahí. Mi aplauso por el hecho de informar pese a todo, porque ni mucho menos ha estado tan mal como crees. Un saludo. — Tomás Ballesteros (@TBallesterosDJ) December 14, 2022

Has hecho una buena conexión/ crónica. Mucho mejor de lo que crees. La autocrítica es buena y buscar la mejor forma de transmitir la información te honra doblemente. A seguir informando, y a ver si escampa... 😉 — Santi Valiño (@piaches_tarde) December 13, 2022

Todos tenemos días en los que queremos llegar a casa y meter la cabeza bajo una manta. Y creo que este directo no es como para hacerlo. No ha ido mal, María. No te castigues. En los directos puede pasar cualquier cosa — Óscar Marín Macías (@oscarmarin28) December 14, 2022

Esto fue ayer.

Asi que hoy ya es otro dia. Hoy irá mejor y ya nadie se acordará de ese directo.😉 — Eva Gómez (@evagomeznunnez) December 14, 2022

He visto el vídeo sin voz porque lo importante no era si repetías más de la cuenta una palabra o si te trababas alguna vez.



Lo importante es que has estado al pie de la noticia, has trabajado duro y has dado lo mejor de ti para mostrarnos "in situ" la virulencia del temporal. — Juan Pedro Moro (@jpmoro85) December 14, 2022

Sinceramente a lo mejor te has podido trabar en algún momento, pero no creo que lo hayas hecho mal... Si estos son los días malos... Pues los buenos no me imagino 😊 — Edu (@EduardoPuerro) December 14, 2022

Nada más lejos de la realidad... Te ha salido genial el directo y los que te vimos desde casa hemos entendido la información perfectamente!🤍🤍



Lo que sí es cierto es que ha sido una jornada MUY complicada para los que estabais en la calle. Un abrazo grande, compa!😘😘💪🏼 — Carlos Antúnez (@carlosantuneztv) December 13, 2022

Salir a informar en días como hoy es de valientes 👏



¡Abrazo, compañera! 💪 — Pedro Morales (@pedroo_m17) December 13, 2022

Tu discurso lo entendimos todos perfectamente! Transmitiste perfectamente lo q ocurría, una mañana caótica, de aquí para allá, de nervios, tensión, cortes de tráfico... Descansa!!!! 😘😘 — Silvia Solano (@SilviaSolan) December 13, 2022

Yo solo veo a una pedazo de profesional. A ti y a quien está detrás del objetivo🎥♥️. — 🌿Alba Lancha (@AlbaLanchaOrteg) December 13, 2022

Hoy ha sido un día complicadísimo y habéis estado al pie del cañón.

Mucho ánimo, María. Y fuerza para hacerlo mañana con las mismas ganas. 💪🏼🙂 — Ale (@alediazca) December 13, 2022

Se te ha entendido perfectamente compañera. Has sabido transmitir el caos que se está viviendo en esta región y eso es lo que importa😉 — María (@MDavilaCC) December 13, 2022

La periodista ha estado agradeciendo todos los comentarios, reconociendo que quizás había sido un poco crítica de más consigo misma.

