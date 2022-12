La defensa de Echenique a Belarra que se le vuelve en contra: "Flaco favor hace a las mujeres..."

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Familias, que inicia al fin el trámite parlamentario después de haber sido retrasada su aprobación unas semanas por discrepancias en su contenido en el seno del Gobierno. Se trata de un texto legal que pretende reconocer la diversidad familiar y avanzar en la conciliación, un punto que precisamente se ha cuestionado en la persona de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y su reciente bajar por maternidad.

La futura ley tiene como objetivo "abrir un nuevo marco de derechos para los distintos tipos de familia", así como "ampliar derechos para las parejas de hecho" y también las familias monomarentales con dos o más hijos. También se introducen medidas para mejorar la conciliación, dando la opción de tener cinco días de permiso retribuido por accidente o enfermedad grave de parientes de hasta segundo grado o convivientes.

Asimismo, se facilita permisos por fuerza mayor para ausentarse del puesto de trabajo cuando haya "motivos familiares urgentes o imprevisibles" y otro de ocho semanas "que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua hasta que el menor cumpla 8 años". Estas y otras cuestiones las ha abordado Belarra este martes en una rueda de prensa que finalmente ha quedado marcada por una pregunta que ha formulado el periodista Carlos E. Cué, de El País.

La pregunta de la discordia

"¿Cómo explica la aparente contradicción hablando de Ley de Familias y de conciliación, pero a la vez, perdone, pero creo que ha suspendido usted su baja maternal o, por lo menos, no la ha terminado cuando lo habitual son más meses?", ha preguntado Cué a Belarra, que fue madre por segunda vez el pasado 21 de octubre. "No es cierto, yo estoy en un permiso parcial aunque obviamente me gustaría disfrutar del permiso de otra manera", ha replicado la ministra.

En esta línea, ha afirmado que "he disfrutado de las seis semanas primeras, con alguna obligación que el cargo exige". Aclarado este punto, Ione Belarra ha preguntado de vuelta si "esta pregunta se la harían a un ministro que fuera hombre", recordando que "a mi compañero Alberto Garzón creo que nunca se le hizo y creo que eso también requiere una reflexión".

La defensa de Echenique

Volvió a insistir la prensa si pensaba Belarra que estaba dando un buen ejemplo y ella ha afeado "el escrutinio de la vida personal de las ministras con a no es igual que el de los ministros", añadiendo que "mi hijo también tiene un padre y aspiramos a ejercer la corresponsabilidad y yo creo que, sin duda, ese es un buen ejemplo". Sus compañeros de Unidas Podemos han cerrado filas a su favor e Irene Montero defendía que "le hace esta pregunta porque es una mujer y de nosotras se espera que cuidemos y demos explicaciones sobre la crianza".

El portavoz de la formación morada en el Congreso, Pablo Echenique, ha compartido el vídeo de la rueda de prensa, reflexionando que "si una ministra es madre, le preguntan sin parar por su permiso de maternidad" mientras que "si es padre, le preguntan por la ley que se acaba de aprobar", insistiendo en la aprobación de "un gran número de avances sociales":

Por cierto, hoy @ionebelarra ha liderado la aprobación de un gran número de avances sociales en la nueva Ley de Familias. pic.twitter.com/cCar5TJVzC — Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 13, 2022

Tras dar su opinión sobre el tema, Echenique ha tenido que protegerse de la lluvia de críticas que ha estado recibiendo de vuelta:

También Pablo Iglesias ha querido salir en defensa de Belarra, en su caso rememorando su experiencia "cuando disfruté de mi baja de paternidad". Ha contado que "me echaron en cara que no adelantara mi vuelta al trabajo" y ha criticado que los periodistas hayan "reprochado" a la ministra que "adelante su vuelta al trabajo y encima los periodistas se ofenden de que se les señale su sesgo machista".

