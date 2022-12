Frank Cuesta la lía con un mensaje sobre las parejas del mismo sexo y le llueven las críticas

El polémico comunicador Frank Cuesta, anteriormente conocido como Frank de la Jungla por su programa televisivo, está de nuevo en el punto de mira de las redes sociales. Después de su bochornosa bronca a una tuitera y de la invitación envenenada que le hizo a Gabriel Rufián el pasado verano, ahora se está llevando un aluvión de críticas por una reflexión con tintes homófobos que ha hecho durante uno de sus directos y ahora ha eliminado.

Ha sido este martes cuando Cuesta se diría a sus seguidores desde su plataforma, dispuesto a analizar lo que considera una lista de "imposiciones" que de un tiempo a esta parte estarían coartando sus libertades. Así, en uno de los primeros vídeos que se han hecho virales de su intervención hablaba de aquel famoso hombre blandengue al que se refería El Fary, pero 38 años después.

"Si lo que quieres es tener un tío que no es tan macho, búscate un blandenguito. Pero es que no te vale ni un maricón, porque los maricones son más machos que los machos. Ahora es que ya no hay machos, a la gente le da miedo ser macho", ha dicho Cuesta haciendo un alarde de masculinidad más bien frágil y dejando pistas homófobas que vendrían a confirmarse después:

No. Ahora enserio. Qué COJONES es esto? Lo peor es que es de hace 3 horas, no de hace 20 años. Qué asco. pic.twitter.com/PQq1S7L10b — 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐚⋆.✮︎˚・゚ (@princesita1331) December 13, 2022

Otra tuitera también ha compartido fragmentos del directo de Cuesta que, insistimos, ahora él mismo ha borrado de sus redes sociales. "Tú pones una película de Netflix ahora mismo y son todo tías comiéndose los morros, tíos comiéndose los morros... Yo ya no veo un tío y una tía nunca", ha empezado diciendo, aplaudiendo que "está muy bien que haya tías que se coman los morros y se chupen las tetas, y que tíos que se peguen mamandurrias, que está muy bien; pero hostia, que de vez en cuando un tío y una tía sea algo normal, que ya somos anormales".

Continuó transitando Cuesta por ese peligroso terreno semántico de la mano de la normalidad, quejándose por el medio de que "todos los hombres somos unos abusadores, unos hijos de puta", y emplazando a que vayamos a mirar "a la naturaleza: ¿qué busca el gallo? ¿Otro gallo o una puta gallina?", para rematar quejándose de que "no se puede ver una puta película en la que una tía diga 'me gusta un tío'. No, 'me gusta un tío, una tía y aquel árbol. ¡Me voy a follar al árbol!'".

Zascas por homófobo

"Y yo me niego porque es antinatural, nos lo están metiendo con puto descorchador", cree Frank Cuesta, hablando en primera persona para lamentar que "a mí no me afecta en nada, pero a mis hijos, a mis nietos... Sobre todo a mi trabajo, sí le afecta porque esa es la subnormalidad de hoy en día, que está metido a presión, que ya nada es natural".

Frank Cuesta diciendo que ser heterosexual es lo "normal" y que ser gay o lesbiana es "antinatural". Homofobia bien 😍 pic.twitter.com/BxnXZFNI2k — Gema MJ (@gmaemejota) December 13, 2022

Como era de esperar, siendo además Cuesta una persona tan polémica, las redes sociales están cargando contra él:

A ver, algo cierto ha dicho, que es anormal, ahí estoy de acuerdo con él. — Hanky 🍷 (@Hanky_solo) December 14, 2022

Yo soy heterosexual, pero si las opciones son ese señor o un árbol ya te digo que el árbol. — 𝙰𝚕𝚖𝚎𝚚𝚞𝚒𝚗𝚊 (@almequina) December 14, 2022

Madre del amos hermoso. Cuando pensé que lo había visto todo 😳

Se superan, estos fachas me superan. — 🔻Malamente®🔻 (@MalaMalamente) December 14, 2022

Lo que es antinatural es perseguir a serpientes que están tranquilamente en su hábitat natural y cogerlas con un palo para hacerse el valiente como hace él. — Tomás Casas🔻♻️ (@tomascasascm) December 14, 2022

Este tipo lo que le pasa es que es un inadaptado social. A ver, a todos nos pasa mas o menos, nos hacemos mayores, el mundo cambia muy rapido y en algunas cosas pues somos unos inadaptados. Pero como minimo tenemos el deber de luchar por el bien comun y la igualdad entre personas — Jordi (@Yordi91675212) December 14, 2022

Y las manzanas y las peras... Si juntas una manzana y otra manzana te dan una manzana bebé, y si juntas una manzana y una pera pues no te da nada. A Frank Cuesta y a mí nos enseñó sentido común Ana Botella. — アルド君 (@Dudders_) December 14, 2022

¿Lo de este sujeto ya se sabía, no? — Jaume d'Urgell (@JaumedUrgell) December 13, 2022

«Todos somos anormales». Oiga, Usted no hable por mí. Que sea anormal no significa que lo seamos todos.



¿En serio no ve a chicos besarse con chicas? ¿Vive en una cabaña en un árbol de la selva, separado de la civilización? — 🚍🌾🏳️‍🌈 Héctor G. (@HectorG_Burgos) December 14, 2022

En algo le doy la razón, a mi también me preocupan sus hijos y sus nietos porque vaya maldición tener un padre/abuelo tan vomitivo 🤦‍♀️🙄 — Alma🌹🌈🍑🏳️‍🌈 (@_volvoreta_) December 13, 2022

Este ha perdido la cabeza por completo, se nota que ya le comprado todo el discurso a V🤮X 🤦🏻. — L.Miguel🔻 (@LuisMix_52) December 14, 2022

Le habrá picado un mosquito.

Demasiado tiempo en la jungla. — Alin💜 (@Alinteque) December 14, 2022

Cometemos el gran error de hacer caso a esta gente. Les hemos puesto un atril para que diseminen sus fobias. — Guillermo Lopez Lluch (@glopllu69) December 14, 2022

Tanto es así, que finalmente ha decidido borrar el contenido de la discordia y hacer un nuevo vídeo explicándose que ha titulado "sois unos sectarios". Quejándose mucho de estar siendo "funado" al ser insultado en redes, ha defendido que no se lo merece puesto que únicamente explicó cosas para gente que le sigue y en su entorno "sabéis que soy malhablado, que las formas no son las mejores".

Considera que sus palabras "se han sacado de contexto, cortado trocitos de vídeo" y que ha borrado los originales por "cobardía, sí, porque no quiero que me funen el canal". "Estaba diciendo básicamente que nos están cortando las libertades y nos están imponiendo", ha intentado aclarar, enumerando temas como "el animalismo, la libertad de género o LGTB todas las letras que siguen" en las que dice que hay "imposición".

"Soy un homófobo, gordófobo, xenófobo y racista para un sector de la sociedad", ha lamentado, reconociendo que "hice un speech duro o demasiado acelerado, pero básicamente dije que se estaban imponiendo unos patrones de conducta que estaban metiendo con calzador, antinatural la manera de imponerlo" e insistiendo en que "se cogen las palabras, se corta, y me acusan de decir que ser homosexual es antinatural".

Reitera Cuesta, no obstante, que "lo más normal es ser hetero" y que se trata de la "normalidad biológica", sentenciando el tema al decir que su alegato "no era contra el colectivo LGTB, sino contra la imposición", pero continuando: "Me hace gracia que me llamen homófobo muchas putas mariconas que hoy en día viven como Dios porque mucha gente luchó por sus derechos".

Sigue los temas que te interesan