La desastrosa conexión en directo de una reportera de TVE: quejas políticas y una contagiada por Covid

En temporada veraniega, los reporteros de calle se enfrentan a los estragos de las temperaturas extremas, un riesgo que se une a los improvistos habituales de las conexiones en directo que pueden acabar resultando un desastre por causas ajenas a la profesionalidad del periodista.

Es precisamente lo que le ocurría este jueves a Ana Prada, reportera de La hora de La 1, que cubría las altas temperaturas en Valencia e intentaba recabar la opinión de los pocos transeúntes que se atrevían a desafiar al calor y pasear por la ciudad.

Desde la recientemente inaugurada Plaza de la Reina, la periodista se acercaba a un señor para preguntarle si estaba buscando la sombra. "Aquí poca sombra hay", respondía el ciudadano. "¿Está paseando? Es un valiente", le decía Prada, ignorando el momento 'tierra, trágame' que estaba a punto de vivir.

Acabo de ver esto en la tele, llevo 10 minutos riéndome #LaHora4A pic.twitter.com/3LESnff2Y0 — Juanjo. (@JCalleti17) August 4, 2022

"He venido a ver esto, que han hecho aquí la porquería esta, perdón por la palabra, porque esto es una gorrinada para mí", espetaba el hombre, haciéndose eco de las múltiples quejas que ha recibido la remodelación de la plaza valenciana por la falta de sombra. "¡Pero no me haga esto, hombre! Esto me pasa por preguntar sin preguntar antes. Usted pasee, disfrute del día y no pase mucho calor", decía la reportera sin poder contener la risa nerviosa.

Mientras el espontáneo seguía exponiendo sus pegas, la reportera se alejaba y le interrumpía con un "muchas gracias, simpático". Sin embargo, la conexión no iría a mejor con las siguientes ciudadanas abordadas por su micrófono.

"¿Cómo llevan ustedes el calor?", le preguntaba a dos mujeres que también paseaban por la plaza. "Fatal, fatal", respondía una de ellas, que a pesar de estar al aire libre tenía la mascarilla puesta. "Y con la mascarilla, además", expresaba la periodista. "Sí, es que estoy contagiada, así que mejor te vas para allá", respondía la ciudadana, pidiendo a la entrevistadora que se alejara.

Lejos de rendirse, Ana lo intentaba con la otra mujer que acompañaba a la enferma. "Le da al abanico bastante, ¿verdad?", dijo al verla con ese utensilio en la mano. "Yo no soy de aquí", aseveraba la señora sin inmutarse. La reportera se limitaba entonces a reírse mientras seguía intentando encontrar a personas que hablaran del calor. "Os estáis riendo lo más grande en plató", desvelaba al escuchar a sus compañeros por el pinganillo.

['El chiringuito' de Pedrerol emite una detención en directo durante una conexión con un reportero]

Finalmente, Prada se acercaba a un joven para ver si por fin encontraba lo que buscaba. "¿Calor?", preguntó al acercarse al hombre, que estaba agachado en el suelo con dos niños bajo uno de los toldos de la plaza. "No, no. El calor es mental, no hace calor", respondía. Resignada, la reportera daba por finalizada la conexión: "A disfrutar del día, aunque sea con un poquito de calor y con un poquito de alegría todos, incluso el señor, a 33 grados. Hay que ver...", bromeaba entre risas.

Sigue los temas que te interesan