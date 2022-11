La sorprendente confesión de María Pombo en La Resistencia se hace viral: "Mi entorno me llama así"

El paso de la influencer María Pombo por La Resistencia ha estado lleno de tópicos sobre su persona que ella misma ha alimentado. David Broncano la ha recibido este martes en el plató y la creadora de contenido tenía una petición sorprendente: volver a hacer su entrada en el teatro con el himno de España de fondo "para que me sienta más cómoda". El presentador se quedó perplejo, pero ella insistía en que quería "que me lo pongáis a tope, la versión más fuerte que tengas, porque me siento más yo, como si estuviera en casa".

Pombo explicaba entonces lo que ocurrió en la ceremonia de su boda, donde planificó que sonase el himno nacional en una versión melódica, pero finalmente se puso en su modalidad más marcial. Accediendo entonces a su petición, Broncano la hizo salir para trolearla en su regreso al escenario poniendo la canción de Mercadona. Sin embargo, después sonaría la reinterpretación del tema que hizo en su momento David Bisbal.

Hablando de símbolos patrios e ideologías, Pombo confesó que ella está "en un nivel intermedio para todo" y ha dejado una reflexión para la posteridad: "Para los muy fachas soy roja y para los muy rojos, soy facha". Así, ha ahondado en que "hay gente de mi entorno, no mis amigos, que piensa que soy rojilla", al tiempo que Broncano se mofaba del tema y ella concluía con un "obviamente, sabemos de qué pie cojeo".

La de Pombo ha sido una entrevista muy comentada en redes sociales, tanto por el tema del himno como por esta confesión sobre su ideología. Por eso no nos ha extrañado que los tuiteros hiciesen también sus particulares cábalas sobre las amistades y el entorno de la influencer:

Si el entorno de María Pombo dice que es rojilla, miedo me da ese entorno… https://t.co/YZ0otwAqho — Medina (@juanangelmj) November 16, 2022

maría pombo en la resistencia.

yo en mi casa: pic.twitter.com/MZbYz8nde4 — Brandy :) (@BrandyPalmB) November 16, 2022

el experto en María Pombo nos saca de dudas pic.twitter.com/ozivFtQIGa — ¿HUMOR? (@pongoMemes) November 16, 2022

cómo será el entorno de maría pombo para q a ella la consideren “rojilla” pic.twitter.com/zJpOTDzqQS — sil ✌🏼 (@Silviadgs_) November 16, 2022

Literalmente los amigos más rojos de María Pombo pic.twitter.com/8n8DQsBPjs — Belén (@sstanset) November 16, 2022

María Pombo : "mi entorno me dice que soy roja"



El entorno : pic.twitter.com/8DZvCam7E9 — ¿HUMOR? (@pongoMemes) November 16, 2022

El entorno que la llama "rojilla": pic.twitter.com/g4rb9I3HpV — Isabel Días🦖☄ (@isabeldiasl) November 16, 2022

imaginate como tiene que ser la familia de Pombo para que consideren a Pombo, roja. — Alejandro🌹Ⓐ☭CEO of Comunismo de Lujo Navideño (@comuflauta) November 15, 2022

su entorno debatiendo quien es mas rojillo pic.twitter.com/aiwJQhpxMS — :🧃 (@alitassveg) November 16, 2022

Es de centro, de centro comercial. — 𝐏𝐚𝐮 𝐕𝐞𝐝𝐫𝐢́ 🗯 (@pauvedri) November 15, 2022

la familia de la pombo pic.twitter.com/a0l7kf3NB8 — pimp modo mundial🇪🇸 (@pimpablito) November 16, 2022

Unas teorías hilarantes que han hecho reír a miles de personas.

