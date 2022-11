Así son las polémicas tazas franquistas que se venden en Oviedo: con la cara de Franco y el águila

DENUNCIO

Desgraciadamente en la C/ General Elorza 63-65 OVIEDO se incumple la ley.

Espero que @policia @guardiacivil policía @aytoviedo obren democráticamente y hagan su trabajo.

No me imagino ninguna ciudad de Alemania con tazas alabando a Hitler o a los nazis.

¡Deleznable! pic.twitter.com/cjhH8gluBW