María Pombo pide en ‘La Resistencia’ entrar al plató mientras suena el himno de España

La influencer María Pombo fue la invitada del programa La Resistencia este martes 15 de noviembre. La creadora de contenido captó toda la atención de los espectadores nada más pisar el plató del teatro donde se graba el formato de David Broncano, pues realizó una particular petición. “¿Puedo volver a entrar y me ponéis el himno de España para que me sienta más cómoda?”, preguntó.

Broncano se mostró muy sorprendido con lo que acababa de pedir la invitada, y ella entonces dio una explicación. “Quiero que me lo pongáis a tope, la más fuerte que tengas, porque me siento más yo, como si estuviera en casa”, aseguraba. Con su habitual sentido del humor, el de Jaén le preguntó si quería “el más fuerte, el que cantó David Bisbal”, pero ella respondió que el que deseaba era “el clásico”.

“Me casé hace cuatro años y en las bodas de mi entorno es normal ponerlo en la consagración. A mí me gusta el melódico, con violines y todo, aunque apenas se reconoce”, siguió diciendo la experta en redes sociales, que se dio el sí quiero con Pablo Castellano en Cantabria en junio de 2019. “Y me pusieron uno de YouTube, ya empezado, que se paró y era el himno más fuerte que podía sonar”, siguió explicando.

El presentador no daba crédito a que el himno de España sonase en su boda. “Si te estoy pidiendo el himno de España para entrar, ¿cómo no lo voy a poner en mi boda?”, preguntaba entonces la invitada. “Y si un día os divorciáis, pondréis el de Catalunya, ¿no?”, quiso saber David Broncano en tono de broma, y María le siguió la gracia respondiendo que por supuesto.

Entonces, María Pombo abandonó el escenario para que le pusieran el himno de España, y tras tomarle un poco el pelo haciendo sonar la canción de los supermercados Mercadona, sonó el himno de España interpretado por David Bisbal. “Estoy en un nivel intermedio para todo. Para los muy fachas, soy roja, y para los muy rojos, soy facha. Hay gente de mi entorno, no mis amigos, que piensa que soy rojilla”, aseguró entonces la influencer. Broncano deseó entonces ver cómo serían sus amigos comunistas: “un concejal del PP que no le parecen mal los gais”. Eso hizo que el Teatro Príncipe Gran Vía estallase en aplausos. “Obviamente, sabemos de qué pie cojeo”, respondió María.

María Pombo pide el himno de España para entrar al programa.



🇪🇸 Es más española que tú 🇪🇸 Muchísimo más 🇪🇸 pic.twitter.com/APyRkSlj0w — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 15, 2022

