La polémica confesión de Risto Mejide sobre el cuidado de su hija por la que le llueven las críticas

Risto Mejide se las ha apañado para estar en el centro de la polémica y, de paso, conseguir darle un empujón al pódcast que comparte con su mujer, Laura Escanes, del que muchos no habían oído hablar hasta esta semana. Cariño, pero ¿qué dices? es el título del programa, donde el presentador y publicista ha hecho una confesión que le está valiendo un aluvión de críticas: no le cambia los pañales a su hija porque no ve en ello "valor añadido".

Así lo comenta entre risas en el fragmento que ha compartido Escanes en su cuenta de Instagram, reconociendo que "me has pillado con unas ganas nulas de hacer según qué cosas". Entre todas esas cosas que a Risto le han pillado mayor, cansado, con desidia o con el suficiente dinero como para que lo hagan otras personas por él, ha puesto como ejemplo el cambio de pañales a su hija Roma: "Que no significa que la quiera menos, pero si tengo la mínima oportunidad de traspasar esa tarea a alguien, lo voy a hacer", ha dicho.

Su mujer, al otro lado de la mesa, reía con condescendencia y soltaba un "no hace falta que lo jures", suponemos que más que acostumbrada a que Risto se escaquee en esa parte del cuidado que, seamos francos, a priori no es agradable para nadie aunque después cree un vínculo. El argumento del presentador se basa en una premisa que parece más relacionada con el mundo empresarial que con la crianza: "Me parece de cero valor añadido", ha sentenciado.

"Cuidar es un valor añadido"

A continuación, se ha recreado en ello, asegurando que "mi hija no me lo va a agradecer cuando sea mayor" y anticipando un hipotético agradecimiento de la Roma adulta por lo bien que le cambia los pañales. Para él, se trata de la "actividad más ingrata sobre la faz de la tierra" y lo califica como "cambiar un pedazo de lo que sea que haya salido del cuerpo de tu hijo". Ha puntualizado, eso sí, que alguna vez ha tenido que hacerlo cuando "no me queda más remedio".

Teniendo en cuenta que cambiar los pañales a una persona que no puede hacerlo por sí misma, ya sea un bebé o alguien mayor, es básico para la higiene y la prevención de enfermedades, quizás a Risto Mejide le ha faltado especificar quién se encarga de ello si él no lo hace. Podría ser alguien que trabaje para la pareja o la propia Laura Escanes, que ha asegurado que para ella es un "momentazo con Romita".

A lo mejor, en este caso, el presentador no ha reflexionado que el valor añadido de hacer esta tarea es repartirse el trabajo con su mujer, por ejemplo, y que ella quede un poco liberada en este sentido. Sea como fuere, tanto en los comentarios al vídeo publicado en Instagram como en Twitter, se han podido leer cientos de críticas hacia Risto. Estas son algunas de ellas:

Risto diciendo que cambiar pañales tiene cero valor añadido y que el día de mañana su hija no le va a reclamar no cambiarle los pañales. CUIDAR de tu hija no tiene valor añadido? La higiene es básica. Solo haces las cosas en función de si tu hijx te lo va a agradecer o reclamar? — lara 🩸 (@dealarentina) August 25, 2022

Q el puto rancio de los c0jones de risto mejode le diga a su mujer en público q lo ha pillado mayor/cansado para cambiar pañales da las mismas vibes de padres q lloran en facebook pq la custodia compartida les hace pagar gastos de sus hijxs y verlos poco

ODIO A LOS PADRES — maricon fernande (@clericlerilla) August 25, 2022

Risto debería saber que cambiar pañales tiene el valor añadido de evitar que tus hijos pillen infecciones bacterianas porque se los coma la mi3rda. — Juan Muñiz (@JuanMunizS) August 25, 2022

Sin olvidar a que esto es una respuesta a Risto, otro personajazo de este nuestro bello país, que dice que sin más lo de cambiar pañales, que ya lo hará la Escanes — Penny Lane (@S2Serrano) August 25, 2022

Risto lo q dice es q el prefiere tocarse las bolas mientras tú les cambias los pañales a sus hijos por 3 euros — Abajolaleydhont (@KarlosMarx3) August 25, 2022

Joder con esta gente. A quien le gusta cambiar Pañales?! Pero lo haces porque es tu hijo y lo quieres y lo cuidas, no? — Mami FIV (@FivMami) August 25, 2022

Yo no disfruto cambiando pañales a mi hija pero no consentiría pagar a alguien porque lo hiciera. Me da igual que me lo vaya a reclamar o no, lo hago con cariño y amor. Si no estás dispuesto a tener pañales no acabo de entender por qué tienes hijos — Carlos Duran (@Elrond3) August 25, 2022

Lo que tiene cero valor añadido, o incluso un valor negativo, es escuchar las tonterías que dice este señor — Javier (@javi_selassie) August 25, 2022

Aplicando la lógica y la terminología capitalista a las relaciones personales y los cuidados 🚩🚩🚩🚩 — Maria Baeta 💛 (@mariabaeta) August 25, 2022

Tiene canguro y es rico, con dinero lo soluciona todo, luego el por qué los hijos salen fríos y pasando de los padres… — Sradechinaski (@Srachinaski) August 25, 2022

Risto es del mismo material que el contenido del pañal. — gramsciano🔻 (@vassilizko) August 25, 2022

Y mientras que lo haga ella, no? Otro marichulo — Anaximandro 💜🦩✨🟣🦄✨💜 (@ShellCastle3) August 25, 2022

puede ser que cambiar pañales tenga valor 0 para su hija pero como padre y como marido esos detalles le añadirían algo de valor al pedazo de personaje que se ha creado él solo…limpiale la mierda y restriegatela por la cara todos salimos ganando :) — astrogirl (@albagarciis) August 25, 2022

Pero si a Risto le van a tener que cambiar el pañal más pronto que tarde… — Sonya Back (@Sonya_Back_) August 25, 2022

De todas formas, conociendo la trayectoria de Risto, no sería descabellado pensar que este fragmento difundido con una confesión tan polémica ha ido precisamente a buscar la controversia para promocionar el pódcast. Una muestra más de que casi todo vale en según qué mundillos. Ojalá, si es así, que lo de no cambiar pañales haya sido una exageración.

