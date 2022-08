Lluvia de críticas a Cristina Pedroche por su foto con niñas mexicanas: "No son monos de feria"

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se están pegando un viajazo por México al que nos apuntaríamos con los ojos cerrados. Sin embargo, una publicación que ha hecho la presentadora en sus redes sociales le está valiendo una lluvia de críticas por contribuir al tan denostado complejo de salvador blanco. Como le ocurrió primeramente a Dulceida y no hace tanto a Gloria Camila, la sociedad actual no está dispuesta a aplaudir ya las fotos con niños de comunidades o países en vías de desarrollo que los famosos se hacen en plan místico.

"No tienen nada y son felices" o, en versión Pedroche, "me han enseñado tanto", son algunos de las frases que les deja en evidencia al contribuir a la romantización de la pobreza e intentar proyectar una falsa imagen solidaria que no se corresponde con el nivel de implicación que esa persona ha tenido en la comunidad en cuestión. Así, Pedroche ha ido narrando sus peripecias por México, los suculentos platos que ha probado en los restaurantes más reputados, sus chapuzones en las piscinas de los hoteles de lujo y las sesiones de gimnasio para mantener palmito.

Entremedias, la presentadora ha recalado en Tipikal, una pequeña localidad con un yacimiento arqueológico maya ubicada en el municipio de Maní, al sur del estado de Yucatán. Allí, además del convento colonial de San Miguel fundado en el siglo XVI, se encuentra también un cenote en el que ha nadado Pedroche en soledad en pleno mes de agosto, venciendo el miedo, como ha explicado en sus publicaciones. Asimismo, el lugar es famoso por sus casas típicas mayas y sus talleres de bordado artesanal.

Fotos y un TikTok

Durante su visita, alejada de los lujos del resto de su feed, Pedroche compartió un tiempo con tres niñas: Ariadne, Yurian y Celeste. Con ellas se ha fotografiado en actitud cariñosa y también ha hecho un baile de TikTok que ha venido a echar más leña al fuego. En un primer pie de foto, la presentadora decía entre corazones que "me han enseñado tantas cosas... Gracias por un día maravilloso a ellas y a toda la gente de Tipikal".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

La publicación la compartió en sus redes este martes, desatando una tormenta que implosionó en Twitter, donde se han despachado a gusto con Pedroche y su posado:

Cristina Pedroche y cualquiera que se haga estas mierdas de fotos debería hacerse siempre la misma pregunta y no es otra que si le gustaría que sus hijos fueran monos de feria en las redes sociales de un extranjero desconocido. pic.twitter.com/oospQzLlGa — Cebs (@DCEBS_) August 23, 2022

Cristina Pedroche rodeándose de miseria y utilizando la imagen de unos niños pobres para rascar likes. Pathetic✨ pic.twitter.com/CKj2tMz9US — ꪖꪶꪑꪖ ꪀꫀᧁ᥅ꪖ (@almanegra___) August 24, 2022

¿Y del ridículo de la Pedroche yéndose a hacer bailes sexys de tiktok con unas niñas mexicanas qué me decís? pic.twitter.com/YqRTk7UJhZ — Manu (@marod_84) August 23, 2022

Acabo de ver un tiktok en el que aparece la Pedroche haciendo un baile con dos niñas mexicanas.



No sé qué es peor, que esté usando a unas niñas pobres como atracción o que las esté exponiendo de esa forma. — desirée 🫀 (@HearDesiRoar) August 24, 2022

Dando vergüenza ajena por todo el globo. Para esta gentuza es como ir al zoo. Van, se hacen fotos, se llaman a sí mismos solidarios y vuelta a casa. Muestran a gente humilde o de otra cultura como quien ve un animal salvaje. Esta gente es la más racista y clasista que existe. https://t.co/mohUD5ncTf — Seppuku (@Work_Actually) August 24, 2022

Esta tía es repugnante. No hay más. pic.twitter.com/BFUsaqpQbm — LaBitter (@LadyBitterKas) August 24, 2022

Otro ejemplo más de famoso que se hace fotos con niños/as como si fuesen atracciones turísticas. Seguro que si se van a Alemania no se les ocurre hacer fotos con menores y subirlas a redes sociales... https://t.co/FjkfjIfSy8 — Rivmaner (@rivmaner) August 24, 2022

Lleva razón. Estoy 100% seguro que esas niñas les ha enseñado muchas cosas. Sabiendo que el coeficiente intelectual de la Pedroche es nulo, no me extrañaría en absoluto. — Fiufiu (@Naushito) August 24, 2022

Otra … “son tan felices con tantaaaa pobreza” https://t.co/e5ohgzpaec — Mandarina (@TreceMandarinas) August 24, 2022

Haz lo mismo en Copenhague con tres niños daneses y me cuentas si saliste de allí a gorrazos o con pagar la multa, libraste. — Álvaro (@alvaro_1917) August 24, 2022

@CristiPedroche primero se saca unas fotos con niñas pobres para que veamos lo "guay" que es y este próximo sábado presentará el timo de las criptomonedas.

Ni un pelo se corta la tipeja. https://t.co/drsMSgeD8K — Begoña Eguskiza🔻💜 (@BEguskiza) August 23, 2022

Pedroche, que también este miércoles ha estado expuesta a las críticas porque iba a ser la presentadora de un espectáculo de criptomonedas que finalmente ha rechazado, ha terminado cambiando el texto de la publicación en Instagram ―el original aun se puede leer en Twitter―: "Gracias por un día maravilloso Ariadne, Yurian, Celeste... y toda la gente de Tipikal". Además, tras el aluvión de réplicas, también ha vetado los comentarios.

Desde las ONGs que trabajan en comunidades de este tipo, y que este verano han denunciado prácticas como esta, les preguntan a los famosos si se harían las mismas fotos con niños europeos y si han pedido permiso para publicar imágenes de los menores. Recuerdan que un puñado de likes no puede justificar la mirada sesgada que transmiten de estos lugares y estas gentes a las que ellos sí procuran ayudar de verdad y no de postureo.

Sigue los temas que te interesan