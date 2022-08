La emotiva carta de Nerea a su novio Charlie, muerto de cáncer a los 20 años: "Me enseñaste el amor"

"Yo estoy bien como estoy. No tengo nada que pedir. Aunque tenga lo que tengo, yo me considero una persona feliz y como agradecido con lo que tengo. No pido mucho". Estas palabras de Charlie en una entrevista forman parte del vídeo de despedida que su familia ha subido a las redes sociales. La canción Un verano sin ti de Bad Bunny pone banda sonora a las fotos y los vídeos de Carlos Sarriá, el tiktoker alicantino que ha fallecido de cáncer a los 20 años.

El joven falleció el pasado fin de semana, pero no ha sido hasta este lunes cuando su entorno lo ha compartido en sus perfiles. "Adiós, hijos de puta, nos vemos en la otra vida", ha sido otro de los mensajes de Charlie con su peculiar humor, al igual que un "gracias por todo, me hicieron muy feliz". Su filosofía de vida, el "Hakuna Matata, vive y deja vivir", también ha estado muy presente en la despedida, que no por inesperada ha sido menos dolorosa para sus millones de seguidores.

Fue el pasado 8 de agosto cuando Charlie hizo el que sería su último vídeo, desde el hospital, sin ocultar que se encontraba mal y que le habían puesto una bolsa de morfina para soportar el dolor. En todo este tiempo, siempre ha contado con el apoyo incondicional de su familia, sus amigos más íntimos y su novia Nerea, quien ha escrito un emotivo texto de despedida junto a la que fue su primera foto juntos: "Me iba a trabajar y antes de que se cerraran las puertas del tren pensé, 'madre mía este chico no me va a escribir en la vida'", ha relatado.

"Estaba pilladísima pero no lo quería admitir, siempre yendo de chica dura", ha confesado, recordando que en menos de un mes ya estaban saliendo y que 30 días después ya se lo presentó a su familia: "¿Fuimos muy rápido? Con Carlos era tan fácil que ni lo pensaba, simplemente me dejaba llevar". "Cuando no llevábamos ni 6 meses el cáncer atacó de nuevo, también la pandemia, y la verdad es que fueron unos meses muy duros porque físicamente no podía apoyarle. Mucha gente me llama valiente por no haber huido y yo pienso: '¿esta gente nunca ha sabido lo que es amar?' Una pena".

Reconoce Nerea que la muerte siempre ha estado presente en la relación, valorando que "tenía claro que era lo único que nos iba a separar. Por desgracia ha tenido que ser demasiado pronto, pero no puedo estar más agradecida de que la vida te pusiera en mi camino. (...) Me prometías que lucharías hasta el final por mí y así lo hiciste, hasta el último momento". Además, le ha dado las gracias "por enseñarme lo que es el amor", "por no juzgarme nunca, por quedarte y confiar en mí" y también por "no cerrarte y dejarme formar parte de tu camino":

"Te voy a echar mucho de menos", concluye Nerea su texto de Instagram, al que han reaccionado 3 millones de usuarios. Además, la joven ha querido dar las gracias por las muestras de cariño a través de Twitter, destacando que estaba feliz de ver "que Carlos supo transmitir su luz aunque fuese a través de una pantalla":

Solo puedo daros las gracias por todo lo que estáis escribiendo. Estoy muy feliz de saber que Carlos supo transmitir su luz aunque fuese a través de una pantalla.



Asimismo, ha pedido a los seguidores de Charlie que no llorasen porque él "no querría veros así":

Charlie era "un chaval normal, pero con cáncer", como se describía él mismo. Hace cuatro años llegó el diagnóstico del sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer que se reproduce en los tejidos blandos que rodean los huesos o en los propios huesos. En todo este tiempo ha tenido varias recaídas y ha ido compartiendo su día a día a través de las redes hasta crear una gran comunidad de seguidores en torno a sus chistes, su espontaneidad y su amor por la vida. Sin duda, nos deja una gran lección.

