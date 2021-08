Cinco canciones para superar todas las etapas de una ruptura veraniega: de Bad Bunny a Mecano

Dicen los expertos en romanticismo que las rupturas amorosas tienen cinco fases: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y aunque no hay medicina ni solución posible más que el paso del tiempo para un corazón roto, muchos y muchas encuentran en la música un aliado con el que compartir desde los momentos más bonitos hasta los que más escuecen.

Tanto el amor como el desamor han sido fuente de inspiración para los artistas desde el inicio de los tiempos, y la música es una de las disciplinas que más partido saca a estos sentimientos contradictorios. Ejemplo de ello es el último y existoso disco de Olivia Rodrigo, la promesa del pop-punk que en este proyecto saca todo el jugo a una ruptura amorosa.

Los meses de verano son un periodo crítico para las relaciones de pareja: las personas tienen más espacio para gestionar su mundo sentimental, aumentan los momentos de tiempo libre y se aprovecha cualquier situación para estar juntos lo que, a pesar de lo que pueda parecer, no siempre es positivo. De hecho, un tercio de las demandas de separación que se registran en España se formalizan en septiembre. Algo que explica la gran ola de rupturas de parejas de famosos que se ha producido este 2021.

Para superar estos momentos tan crudos, hemos recopilado cinco canciones imprescindibles para acompañar cada una de las fases de superación del duelo romántico.

Negación

Esta fase se caracteriza porque la persona se encuentra en un momento en el que niega la realidad y actúa como si todo continuase igual. Es una etapa que aunque no suele durar mucho, es la forma de autoprotegerse ante el duro impacto de la ruptura.

Sin duda, Amaral tiene algunas de las canciones románticas más míticas del panorama español. Y aunque su tema Días de verano (2005) sería perfecto para finalizar nuestra lista, la elegida para dar el pistoletazo de salida es Te necesito (2002).

Te necesito

Como a la luz del sol

En este invierno frio

'Pa' darme tu calor



Como quieres que te olvide

Si tu nombre esta en el aire

Y sopla entre mis recuerdos

Si ya se que no eres libre

Si ya se que yo no debo

Retenerte en mi memoria

Asi es como yo contemplo

Mi tormenta de tormento

Asi es como yo te quiero

Ira

La fase de la ira pone el foco en el enfado. La persona siente una gran rabia hacia su ex-pareja que le ha dejado o con la que lo ha dejado (según el caso). La diferencia con la fase inicial se encuentra en que el afectado o afectada comienza a ser consciente de lo que está sucediendo y su reacción ante esta nueva realidad es el cabreo.

Si hay alguien experto en cantarle al desamor ese es Bad Bunny. El llamado conejo malo no duda en ponerse blandito y tiene una larga lista de canciones perfectas para cualquiera de las fases del duelo. Su capacidad para mezclar el perreo con el corazón roto ha cautivado tanto a los millenials como a la Generación Z. Nos quedamos con Amorofoda (2018), una oda a la rabia que implica la ruptura.

No quiero que más nadie me hable de amor

Ya me cansé

To' esos trucos ya me los sé

Esos dolores los pasé Hoy te odio, no es secreto, ante todo lo confieso

Si pudiera, te pidiera que devuelvas to' los besos que te di

Las palabras y todo el tiempo que perdí

Me arrepiento una y mil vece' de haber confiado en ti

Si te has quedado con ganas de más reggaeton romántico no dejes de escuchar sus últimos temas Yonaguni (2021) y Si veo a tu mamá (2020) o su ya clásico Soy Peor (2016). Este último con un mensaje muy claro: "Sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor por ti".

Negociación/Recaída

Los expertos en el amor afirman que esta es la fase más peligrosa, ya que se puede producir un acercamiento entre ambas partes para hablar de la situación. Un encuentro que a veces deriva en más que palabras o que puede terminar con una nueva pelea que empeore la situación.

Aquí muchas personas acuden a la venganza como una posible solución o a la fiesta extrema con amigos. De ello habla precisamente Tusa (2021) de Karol G y Niki Minaj, la canción del verano del 2019/2020 que se ha convertido en todo un himno. Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa

Que porque un hombre le pagó mal

Está dura y abusa

Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal

Ya no se le ve sentimental

Dice que por otro man no llora, no Todo el mundo conoce el estribillo que le sigue y que demuestra que por muchas fiestas y desmadres que se busquen, el recuerdo llega al final de la noche y las llamadas "que nunca debiste hacer" también. Depresión

La esperanza y la felicidad no son precisamente los protagonistas de esta fase del duelo. El dolor y la tristeza lo invaden todo y la pérdida tiene más presencia que nunca. Desde el Te extraño de El Cigala hasta Procuro Olvidarte de Manuel Alejandro o El frio de Zahara, la lista es larga. Para la ocasión, nos ponemos nostálgicos recordando uno de los temas más cantados de Mecano.

Con Me cuesta tanto olvidarte (1986), José María Cano, compositor e integrante de la banda española dejaba fluir sus sentimientos tras terminar con su pareja. Creando así una de las canciones más bonitas del grupo y que ha sido incontables veces versionada.

Olvidar quince mil encantos es

Mucha sensatez

Y no sé si seré sensato

Lo que sé es que me cuesta un rato

Hacer las cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió

Que ya no más

Y no me cansé se jurarte

Que no habrá segunda parte

Me cuesta tanto olvidarte

Me cuesta tanto olvidarte

Me cuesta tanto olvidarte

Aceptación

Tras superar una de las etapas más duras del proceso post-ruptura, llega la aceptación. Un momento en el que se asimila y acepta (valga la redundancia) que la "historia se acabó" y que hay que seguir adelante.

Y aunque se siente que por fin todo ha terminado, es inevitable tener momentos de recaída en los que rememorar momentos especiales. Para esos días de breakdown escogemos una canción de Mocedades, que nos recuerda que el verano siempre se acaba y que, con la vuelta del invierno, los recuerdos siempre regresan.

Desde que tú te has ido

Desde que te has marchado

Mis manos tienen frío

Por no tener tus manos

Desde que tú te has ido

Desde que me has dejado

Yo solo soy la sombra

De aquella que has amado

Y en mi jardín pequeño

De sueños y esperanzas

Hay un rumor a invierno amor

Sin ti no tengo nada

Hay un rumor a invierno amor

Sin ti no tengo nada

