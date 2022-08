La agresiva respuesta de un hostelero a la crítica de un cliente por un bocadillo: "¡So tieso!"

Las reseñas en las plataformas se multiplican en verano en paralelo a nuestros desplazamientos. En verano procuramos elegir bien los lugares donde descansamos o comemos para que nuestras vacaciones sean perfectas. Por eso ojeamos comentarios de los demás clientes en Google o TripAdvisor, con la idea de que nos saquen de dudas y nos digan si merece la pena. También nosotros nos convertimos en jueces, casi siempre para mal, cuando algo nos decepciona o nos agrada.

En esta ocasión la reseña que nos ocupa no es especialmente sangrante, como otras que se han hecho virales en los últimos tiempos, pero la respuesta del hostelero ha sido demasiado contundente. El local en cuestión es la Venta del Gato, ubicado en la calle Real 82, el kilómetro 702 de la carretera nacional 630, en el municipio de Fuente de Cantos (Badajoz). Allí entró José Luis, un madrileño, con su familia "a tomar un tentempié" en mitad de un viaje en coche.

Accedió al local junto a su mujer y su hija y, relata en su reseña de TripAdvisor, "pedimos bebida y dos bocadillos de bacon con queso", que les han costado cada uno 4,50 euros. "No lo recomiendo pues el poco bacon que llevaban los bocadillos estaba frío y seco como la mojama", ha criticado José Luis, añadiendo que "se lo dije al camarero y, en vez de solucionarlo, se ofendió". El cliente, decepcionado, asegura que "no creo que vuelva a parar allí".

"Rencillas entre ellos"

Ramón G., propietario de la Venta del Gato, no dudó en contestar a José Luis en su reseña la pasada semana. "Claro... La próxima vez que venga 'a la tierra de sus padres', que tantos golpecitos en el pecho se ha dado... Pida jamón ibérico del bueno, del de verdad, y no bacon. Que es el que se compra un dúplex porque no tiene para chalet... ¡So tieso!", ha respondido el dueño, consiguiendo su ratito de gloria en Twitter de la mano de Soy Camarero, que ha observado que podría tratarse de dos viejos conocidos:

Me da a mí que tienen rencillas entre ellos😂 pic.twitter.com/meMb6Nz0uL — Soy Camarero (@soycamarero) August 20, 2022

Y esa es la misma teoría que han avalado los tuiteros. Acostumbrados a enfilar sus críticas a los clientes groseros, esta vez han creído más justo apoyar a José Luis y su protesta por el bocadillo de bacon:

Hay que ver la capacidad y la ignorancia que tienen las personas que comentan. Pensad un poco antes de parecer deficientes. Como podéis evaluar la calidad de un bocadillo por la respuesta de un hostelero? Está claro que el cliente o su familia y la del hostelero se conocen. — Daniel Carlos (@dk2sant0s) August 21, 2022

Mira que suelo defender al hostelero, pero en una cosa tiene razón. Que el bocadillo sea de bacon y queso no implica que tenga que ser un bocata duro, seco o tieso. He comido muy buenos bocadillos de bacon y queso por 5 euros. Calentitos, jugosos y con el queso derretido 🤤🤤🤤 — Pollito Pum! (@PollitoAristeia) August 20, 2022

Viendo la respuesta. Ese bocadillo fijo que iba frío y con pan del día anterior 😵‍💫😵‍💫😵‍💫. 😂😂😂 — AdosA (@AdosAfragu) August 20, 2022

Cagada enorme del hostelero... 🤦 — Xato666 (@Xato666) August 20, 2022

De vergüenza lo del dueño quien es el para decirme a mi lo que puedo pedir , con esa actitud no creo que vuelva la gente y señor dueño sea más amable y si está cansado no perjudique más al sector — txaro lopez (@TxaroLopez) August 21, 2022

Pues tiene pinta de que sí se conocen y de que alguien a ido presumiendo de buena vida, que luego no es tanto. Pasa más a menudo de lo que creemos... — Miguel A. Gonzalez (@Cuetos1969) August 21, 2022

Sí, todo parece indicar que esto no viene por lo del bacon de hoy — Hand your claps (@calmarianet) August 20, 2022

En este caso, dudo que el problema sea el bacon... — FuShoots 📷🤘✈️🏕️ (@FuShoots) August 21, 2022

El dueño del restaurante es un impertinente,y da igual dúplex que chalet ,el bacon tiene que estar sabroso y bien preparado puede saber mejor que un buen jamón so maleducado!, Y de tiesos todos lo estaremos un día que no se estire tanto. — Angeles (@Angeles00507514) August 21, 2022

Por el momento José Luis no le ha contestado a Ramón, pero eso daría para una buena historia.

Sigue los temas que te interesan