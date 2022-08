La excesiva sinceridad de Carmen en 'First Dates' plantando a su cita sin hablar con él

Una de las modas que conviene erradicar cuanto antes es esa de la sinceridad no pedida. En nombre de no sé muy bien qué, hay gente soltándole a otra lo primero que se le pasa por la cabeza, obviando si puede ser dañino o no para el otro, y escudándose en que "es que soy muy sincero". Pues no lo seas tanto, amigo. O amiga, en este caso, porque la protagonista de nuestra historia es Carmen, una mujer que fue a First Dates y protagonizó un bochornoso momento minando la autoestima de su cita, Luis.

El programa de Cuatro emitió la no cita de ambos a finales del pasado mes de junio, pero las redes sociales lo han hecho tremendamente viral estos días suscitando el debate en torno al comportamiento de la mujer, a la que Carlos Sobera le tuvo que pedir que dejase de "machacar" al hombre que la esperaba ilusionado. Al cruzar el umbral y ver a su cita, Carmen ya se cruzó y a preguntas del presentador dijo que no le gustaba.

Presentación oficial, dos besos, sentados a la barra y Carmen dispuesta a no guardarse nada para sí: "Sois unos canallas, no eres mi prototipo para nada", espetó al pobre Luis, que aguantó la embestida como pudo. Ella, confesando que se esperaba a un hombre más del estilo de Matías, el camarero, siguió con su honestidad brutal: "¿Para esto me habéis hecho venir?", preguntó, poco antes de anunciar que no quería "ser desagradable, pero no voy a cenar contigo".

"¿Sincera o maleducada?"

Luis ―suponemos que debatiéndose entre el bajón de autoestima y el alivio de haberse librado de hora y media de sinceridad no pedida con Carmen a la mesa―, le dijo con naturalidad que "como tú quieras. Ha venido a buscar un prototipo de hombre y ya está. No le ha dado tiempo a conocer a la persona. Si no quiere no se le puede obligar". Después, en la entrevista individual, ella confirmaba para los despistados que "soy muy clara, la chica más directa y clara que te puedas echar a la cara, y no me voy a quedar a cenar con alguien que no me gusta. No es lo que he pedido a los reyes".

Aunque en su momento tampoco pasó desapercibido, el plantón de Carmen se ha viralizado estos días gracias a la cuenta Maruja Desesperada, que ha planteado un debate en Twitter preguntando si había sido sincera o maleducada. Ana Milán y cientos de personas más han querido opinar y estos son algunos de sus comentarios:

Ella es maleducada y mala persona. No se trata así a nadie. Él es un tipo con suerte. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) August 24, 2022

Pienso lo mismo. Una cosa es saludar, hablar un poco y luego decirle con tacto "mira, lo siento, eres majo pero no eres mi tipo". Eso es sinceridad. Lo que hace ella es humillarlo públicamente, y el hombre no sabe dónde meterse. — Gonzalo Bonet (@GBCLopi) August 25, 2022

Mal educada, y notas... — Enric Guitart (@EnricGuitart) August 24, 2022

Hay gente que confunde la sinceridad con la mala educación.

Si vas a ese programa cenas y dices que no al final, tal vez el chico también diría que no, no se sabe.

Lo que peor me parece es que se emita, el programa es cómplice de humillar a ese chico y quizá es lo que busca. — Niké de Samotracia (@NikSamotracia) August 25, 2022

Está señora la invitan a comer en alguna casa y dice "que asco" cuando le ponen la comida. — Er Pali (@ErPali_) August 25, 2022

Hay muchas formas de ser sincer@, y sólo la educación te permite elegir la correcta.

No hace falta despreciar para rechazar y esa persona le ha despreciado. (Le ha llegado a comparar incluso con el camarero).

Es sincera, y está en todo su derecho pero muy maleducada. — Agente Smint (@AgenteSmint) August 24, 2022

Mal educada. Y optimista (se cree que se puede ligar al camarero). — JuanVi Uan Kenobi🍏 (@JuanViUanKenobi) August 24, 2022

No es maleducada es sincera pero da muchísima importancia a la cáscara y como siempre se dice es mejor probar antes de decir que algo no te gusta.

La cáscara cambia no es duradera.

El que se ha ahorrado tiempo es él, tú no quieres estar con alguien tan estrecho de mente. — 💃 (@inmalolo72) August 24, 2022

Si la sinceridad pasa por encima de la cortesía eso es claramente mala educación. — Faro (@FaroDelFinde) August 24, 2022

Mal educada. Mucho. El físico importa PERO:



«Serás todo lo guapa que quieras (o te creas), pero dime… si el mundo fuera ciego:

¿a cuánta gente impresionarías?». — Arya Friki (@AryaFriki) August 24, 2022

Poco queda que decir más de lo ya dicho, la verdad. Ha sido una maleducada. ¿Sincera? Sí. ¿Maleducada? Muchísimo. No sé cómo se puede hacer tanto daño en tan poco tiempo en base a cero unidades de criterio. Las cosas se pueden decir de dos maneras: bien o así. Y ha elegido esto. — Catu__Ms__Lawyer (@Lawyermehanhac1) August 25, 2022

Pues le ha hecho un favor al chaval.

Si tiene que pasar aunque sea media hora hablando con una persona que justifica soltar lo primero que se le pasa por la cabeza,haga daño o no, porque dice que es una persona directa,

Hubiese sido peor,que si hubiese tirao palante con la cita. — SATURN0🪐 (@Estereofante) August 24, 2022

Con las cámaras delante, sabiendo que lo va a ver media España... Humillar así a una persona por su físico 🤦‍♀️🤦‍♀️



Solo cena con gente guapa?? Es que, madre mía!! Te sientas a la mesa, cenas, hablas y luego le dices q no quieres otra cita. Ya está. Pobre hombre... — Araknne (@Araknne1) August 24, 2022

La sinceridad sin empatía no sirve para nada. A mí me da exactamente igual si no le gusto a una chica por mi físico, pero siempre hay que tener educación y respeto. — Juanma de la Poza (@JuanmadelaPoza) August 24, 2022

Disfrazar el desprecio y el insulto con la típica expresión:

- yo es que soy muy sincera.

Vendiendo esa sinceridad que NADIE HA PEDIDO como una virtud, cuando en realidad es una FALTA DE RESPETO.

Un clásico en perfiles Narcisistas😍 — Víctor San (@vitosantanar) August 25, 2022

Tremendamente mal educada. No es tu tipo, vale. Cenas con él y ciao. — Llámameloca (@locallamame) August 24, 2022

Se puede ser clara, pero no tan desagradable... Quizás tú tampoco le gustaste a el,pero al menos tuvo educación. Mucha gente presume de sinceridad, de ser muy clara, pero es necesario hacer sentirse mal a otra persona. Piénsalo señora prepotente.

Buena tarde — ⱠɆØ₵₳Đł₳✨🐾 (@leocadiaMadrid) August 24, 2022

Claramente gana por goleada la mala educación de Carmen, que debería ponerle algún filtro a su mal llamada sinceridad.

