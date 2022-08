Lluvia de zascas a Echenique por decirle que Ayuso tendría que estar en la cárcel

Se acerca septiembre y parece que los políticos empiezan a despertar de su letargo estival, recuperando la actividad habitual en las redes sociales y, en el caso del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, también las lluvias de zascas que lo caracterizan. En esta ocasión, además, ha hecho un dos por uno: cuestionando a la justicia española y también la inocencia de la presidenta de Madrid en relación al tema de su hermano y las mascarillas, que fue finalmente archivado.

Isabel Díaz Ayuso se ha posicionado claramente a favor de la investigación judicial que se está desarrollando en torno a la figura de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. La Fiscalía pide para ella 12 años de cárcel por, presuntamente, encabezar una "corrupción sistemática" con la que habría llegado a malversar hasta 1.000 millones de dólares en una década. Desde Podemos han expresado su apoyo a la dirigente peronista, a la que consideran víctima de una "guerra judicial y mediática".

Creen que "la derecha argentina controla jueces corruptos", como ha dicho Juan Carlos Monedero. Al otro lado, Díaz Ayuso ha escrito un tuit en el que afirma que "el pueblo argentino clama por la independencia judicial, por la democracia, contra el populismo, la corrupción y el narcotráfico". Asimismo, ha querido enviar "todo nuestro aprecio, cariño y apoyo a Argentina", al que considera un "gran país que despierta y tiene la oportunidad de ser ejemplo para las democracias liberales":

El pueblo argentino clama por la independencia judicial, por la democracia, contra el populismo, la corrupción y el narcotráfico.



Todo nuestro aprecio, cariño y apoyo a Argentina, gran país que despierta y tiene la oportunidad de ser ejemplo para las democracias liberales. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 23, 2022

El tuit de Ayuso no ha tardado en tener una gran repercusión, también entre sus críticos. Echenique ha sido uno de los más beligerantes en su respuesta y, citando el tuit de la presidenta, ha sostenido que "si la justicia fuera independiente, tú estarías en la cárcel", ahondando en que "os viene bien a ti y a los tuyos que la justicia no sea independiente ni en Argentina ni en España". Para finalizar, el de Unidas Podemos ha cuestionado que, si no fuera así, "¿por qué lleváis casi cuatro años bloqueando de forma sediciosa la renovación del CGPJ?":

Si la justicia fuera independiente, tú estarías en la cárcel. Ya os viene bien a ti y a los tuyos que la justicia no sea independiente ni en Argentina ni en España. O si no, ¿por qué lleváis casi cuatro años bloqueando de forma sediciosa la renovación del CGPJ? https://t.co/5nvmf2nsX0 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) August 23, 2022

La respuesta de Echenique es rotunda, pero también lo han sido los comentarios con los que le han replicado a él, recordándole que en su caso sí la justicia ha fallado en su contra en el caso del auxiliar que trabajaba en su casa sin estar dado de alta. Además, también le han apuntado que a Podemos le está yendo muy bien en los tribunales a pesar de esos jueces poco independientes a los que se refiere:

Si la justicia fuera independiente...



Pero, claro, al parecer en 2021 sí lo era porque le daba la razón a Podemos.



Se volvieron fachas al día siguiente. 🙄🙄https://t.co/Cx1LakVERE pic.twitter.com/LgZSYu88gz — Celso Gorrín (@hades646) August 23, 2022

Si España fuese un país serio habrías vuelto a Argentina a nado. — Ignatius J. Reilly 🇺🇦🌻 (@erlik) August 23, 2022

Te quejas de la falta de independencia judicial y a la vez le dices a la justicia lo que tiene que hacer, eres un genio. — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) August 23, 2022

Echeminga que le vas ganando 2-0 a condenas a Ayuso. Tápate un pelín, campeón. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) August 23, 2022

Si la justicia no fuera independiente, PODEMOS ya no existiría.



Y tómate una tilita, que vaya tela lo mal que te ha sentado la siesta. pic.twitter.com/YXKGw6rkre — Anna Cristina (@annacristi66) August 23, 2022

Hola Pablo, ¿la justicia en España es independiente o no?

Gracias. pic.twitter.com/0dRjglQwRa — 3 M.C. (he/him/Gym) (@tresmasciento) August 23, 2022

La justicia es independiente cuando yo elijo a los jueces, bravo bolchenique — Capitanpanaka (@Capitanpanaka1) August 23, 2022

Perdona, pero el que colecciona sentencias condenatorias eres tú, no @IdiazAyuso — Ric (@ricardo_macho) August 23, 2022

Este señor se permite decidir quién tiene que ir a la cárcel. El problema es que, este señor, es el portavoz parlamentario de un partido que gobierna España. No consigo acostumbrarme, me repugna. — Miguel Garrido (@mgarridocierva) August 23, 2022

A mayores, desde la cuenta del PP de la Comunidad de Madrid también han querido contestarle, incidiendo en que "es muy peligroso que Pablo Echenique y los que piensan como él ya estén decidiendo qué condenados tienen que salir de la cárcel, pero más peligroso todavía es que ahora también quieran decir qué inocentes entran en ella":

Es muy peligroso que Pablo Echenique y los que piensan como él ya estén decidiendo qué condenados tienen que salir de la cárcel, pero más peligroso todavía es que ahora también quieran decidir qué inocentes entran en ella.



La narcodictadura de Venezuela se les queda pequeña. https://t.co/HX6Iv5u7vV — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) August 23, 2022

"La narcodictadura de Venezuela se les queda pequeña", han concluido los populares, a los que Echenique ha replicado también. En su caso, ha sacado a colación "lo que hicisteis con las personas mayores en las residencias durante el confinamiento":

Peligroso es que sigáis gobernando en Madrid después de lo que hicisteis con las personas mayores en las residencias durante el confinamiento.



Por cierto, cada vez que escribís "narco" me viene a la mente la foto de vuestro jefe con Marcial Dorado. ¿Lo hacéis a propósito? https://t.co/LP664gf497 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) August 23, 2022

Asimismo, se ha mofado diciendo que cada vez que le escriben "narco", se le viene "a la mente la foto de vuestro jefe con Marcial Dorado".

