Gobierno y PP no logran un acuerdo para renovar el CGPJ al chocar en la reforma para elegir el TC

El ministro de la Presidencia Félix Bolaños, y el vicesecretario de relaciones institucionales del PP, Esteban González Pons, se han reunido esta tarde en el Congreso durante una hora y se han levantado sin acuerdo en torno a la elección del nuevo Consejo General del Poder Judicial y a la proposición de ley que modifica las competencias del CGPJ para permitir la renovación del Tribunal Constitucional.

Fuentes del PP han señalado que González Pons se ha puesto este lunes en contacto con Bolaños para trasladarle la propuesta del partido sobre la renovación del CGPJ y otras medidas encaminadas a reforzar la independencia de la Justicia.

Bolaños ha citado a Pons en el Congreso, donde han debatido la exigencia de los populares sobre la retirada de la proposición de ley que vuelve a modificar las competencias del CGPJ para que pueda elegir a los dos magistrados del TC que le corresponden.

Esos dos nuevos magistrados del Constitucional, junto a los dos que compete designar al Gobierno, darán el vuelco a la mayoría del TC, que pasará a estar en manos progresistas.

En cambio, el Gobierno mantiene el veto a que el CGPJ nombre a jueces del Tribunal Supremo, donde el número de vacantes está ya creando problemas de funcionamiento.

Bolaños ha rechazado retirar la proposición de ley, que va a ser tomada en consideración este miércoles y aprobada 24 horas después.

González Pons le ha ofrecido entonces una alternativa: sin retirar la proposición de ley, la votación no se produciría el jueves sino que se abriría un trámite de enmiendas para negociar la propuesta del PP e incorporar enmiendas conjuntas. Después podría pactarse la renovación del CGPJ, según fuentes del PP.

El ministro de la Presidencia ha descartado también esta opción alegando que la proposición de ley que permitirá renovar el TC está pactada con ERC para su aprobación el jueves.

Bolaños ha ofrecido a González Pons incorporar las enmiendas derivadas de la propuesta del PP en el trámite del Senado. Pero el representante de Núñez Feijóo no ha aceptado la postergación del primer partido de la oposición en beneficio de ERC.

"Hemos hecho un esfuerzo para hacer política de Estado respecto a la Justicia y lo que nos encontramos es que el Gobierno prefiere pactar con ERC antes que con nosotros", señalan fuentes del PP.

Estas fuentes aseguran que si la proposición de ley es aprobada este jueves "la negociación está rota".

"Misma voluntad de bloqueo"

La versión del Gobierno es, por el contrario, que "el líder del PP ha cambiado, pero Feijóo y Casado tienen la misma voluntad de bloqueo de las instituciones democráticas y del órgano de gobierno de los jueces".

"El PP sigue poniendo excusas para que se cumpla con la Constitución y la ley y el CGPJ se renueve cuanto antes", afirman fuentes gubernamentales. "En esta ocasión, exigen la retirada de una proposición de ley, en tramitación en el Congreso, que busca garantizar la renovación del Tribunal Constitucional. El PP exige la retirada de esa proposición y, si no se cumple con su exigencia, anuncian que nunca se sentarán a negociar la renovación del CGPJ".

"No es admisible ninguna excusa más por parte del PP", añaden. "El cumplimiento de la Constitución no se negocia. El Partido Popular debe cumplir la Constitución y la ley y no causar daño a las instituciones democráticas y a uno de los poderes del Estado".

Las mismas fuentes subrayan que varias de las propuestas que incluye el documento del PP ya habían sido acordadas con la anterior dirección de Génova. De este modo, "buena parte del camino estaría avanzado para que la renovación del CGPJ se produzca sin demora".

Desde el Gobierno se afirma también que la idea de reformar de nuevo las competencias del CGPJ para poder renovar el TC también fue "acordada" con el anterior secretario general del PP, Teodoro García Egea, para el caso de que se prolongara el bloqueo del CGPJ y llegaba el momento de elegir a los cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional que deben sustituir a los que terminaron su mandato el pasado 12 de junio.

