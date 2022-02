La ola de zascas a Echenique por bromear sobre Ayuso: Feliciano López le da un revés

Por si el espectáculo que estamos viviendo a costa de las luchas internas del Partido Popular entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso no fuesen suficiente entretenimiento, este viernes los Bomberos han tenido que acudir hasta la Puerta del Sol, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, por lo que parecía un conato de incendio. Dos coches de efectivos han estado allí a primera hora de la mañana alertados por una blanca humareda que salía del tejado, en una zona próxima a la torre del reloj.

Después de inspeccionar el edificio durante unos 15 minutos, los Bomberos han verificado que se trataba de un "problema con la caldera de condensación" y que "no hay ningún fuego". De hecho, el humo que se ha visto salir es simplemente vapor de agua. El personal contraincendios de Madrid llegaba a la zona a las 10:54 y se iba a las 11:20 horas. No obstante, aunque no ha habido ningún incendio, las redes sociales han dejado volar su imaginación y enseguida convirtieron la imagen en el viral de la mañana.

Conscientes de que la mecha que ha prendido el conflicto popular tiene que ver con un contrato público por el que el hermano de Ayuso podría haber cobrado una comisión, no tardaron es especular una hipotética quema de documentos en la sede del Gobierno madrileño y jugar, asimismo, con el paralelismo del nombramiento de un nuevo líder al estilo de la Iglesia. Por eso, tanto "fumata blanca" como "habemus papam" han sido tendencia:

Incendio en la Puerta del Sol, ¿quema de documentos o fumata blanca? — CTXT (@ctxt_es) February 18, 2022

¿Fumata Blanca antes de la rueda de prensa de Ayuso? ¿Ayuso quemando papeles de contratos a dedo?

Ahora mismo incendio en la sede de la Comunidad de Madrid con Ayuso en su interior. Que siga la fiesta... pic.twitter.com/nLdmUhR4E2 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) February 18, 2022

HABEMUS PAPAM

🤣🤣🤣🤣🤣



Puerta del Sol pic.twitter.com/q7ZsmbRnZS — Bom, lleism bom (@CluselAndres) February 18, 2022

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha querido sumarse a los chascarrillos, pero ha salido mal parado en su intento. Citando un tuit del periodista Fernando H. Valls en el que informaba de "un incendio en el reloj de la Puerta del Sol", cuando todavía no se conocía el informe de los Bomberos, lamentó que "en otra época, en otra comunidad autónoma, con otro partido gobernando Madrid, todo el mundo pensaría que esto es un accidente y nadie consideraría ni siquiera la posibilidad de que pudieran estar quemando pruebas de corrupción; pero es 2022, es Madrid y es el PP de Ayuso", ha escrito:

En otra época, en otra comunidad autónoma, con otro partido gobernando Madrid, todo el mundo pensaría que esto es un accidente y nadie consideraría ni siquiera la posibilidad de que pudieran estar quemando pruebas de corrupción.



Pero es 2022, es Madrid y es el PP de Ayuso. https://t.co/emMCkjavog — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 18, 2022

El tuit de Echenique, publicado pasadas las 11:20 horas, provocó una reacción casi inmediata en Twitter y los zascas comenzaron a llegarle de todos los lados. El más sonado, quizás, haya sido el del tenista Feliciano López que, parafraseándolo, quiso decirle que "en otra época, en cualquier comunidad autónoma y con independencia de quién estuviera gobernando, tú estarías en el sofá de tu casa escribiendo tuits llenos de odio y no ocuparían un cargo público":

En otra época, en cualquier comunidad autónoma y con independencia de quién estuviera gobernando, tú estarías en el sofá de tu casa escribiendo tweets llenos de odio y no ocuparías un cargo público. 🥶 https://t.co/btEFLZARRw — Feliciano López (@feliciano_lopez) February 18, 2022

Tras él, han sido muchos más mensajes en esta línea los que ha recibido Echenique. Estos son algunos de ellos:

Caldera de condensación.. toma para que aprendas algo.. pic.twitter.com/4NK5kbOFt5 — Nasgul 🎀 (@__Nasgul__) February 18, 2022

Tampoco vamos a pensar que "a su procedencia" pueda tener la más mínima consideración como movimiento propagandístico desesperado durante la campaña electoral de la Comunidad de Madrid.

O tampoco vamos a pensar, pensar es de fachas. pic.twitter.com/fjc49HoOho — Mapache Táctico 🦝 (@Rakun_94) February 18, 2022

Imagino que tendrá pruebas de lo que está afirmando, en otro caso espero que le demanden por injurias y calumnias. — Alfonso Cordero (@alheim39) February 18, 2022

Venga Pablo aclaranoslo pic.twitter.com/vEs0LHXcpd — Victor Sabater Perez (@VicsabaterPerez) February 18, 2022

Hasta los chistes hay que pensárselos mucho cuando no eres un tuitero anónimo.

