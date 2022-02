'Soy Gregoria', la aplaudida parodia rústica del documental de Georgina que emite Netflix

"Iba al trabajo en bus y volvía en un Bugatti; me cambió la vida". Esta es una de las frases más celebradas del documental Soy Georgina que está arrasando en Netflix. La pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, ha abierto las puertas de sus casas, de su yate y de su jet privado a un equipo que ha ido documentando sus viajes, sus compras, sus juergas con amigos, sus actividades junto a sus hijos y su trabajo como modelo, entre otras muchas cuestiones que llenan su agenda.

Durante seis capítulos acompañamos de la mano a esta mujer que pasó de trabajar en una tienda de Gucci a poder comprarse la tienda entera en un abrir y cerrar de ojos al enamorarse del futbolista. Lo que no se imaginaba Georgina al estrenar el proyecto es que iba a inspirar parodias de todo tipo, como la que protagonizan Gregoria y Juanillo, un matrimonio de Córdoba al que su nieto ha catapultado al estrellato gracias a un vídeo compartido en TikTok.

"Hola, soy Gregoria y desde que me casé con Juanillo mi vida ha cambiado", empieza explicando la mujer, confesando que ella era "una persona normal y desde que estoy con él todas me envidian". Su marido también aparece, asegurando que es una mujer sencilla, mientras ella confiesa que pasó de ir andando a viajar en un descapotable —un tractor— y se convirtió en la envidia del pueblo.

"Soy la puta ama"

"Cuando voy al súper todo el mundo me conoce, me agobio. Todos me dicen: 'Gregoria, una foto; Gregoria, otra foto'. Y me agobia'. Yo así no puedo vivir", lamenta la mujer. Finalmente, se despide de su público afirmando que no es una persona egocéntrica, pero sí quiere un documental sobre su vida porque, como ella misma avanza: "He ordeñado vacas, he segado maíz y he cogido algodón... Y ahora soy la puta ama".

Con millones de reproducciones en TikTok, miles de reacciones y comentarios, Gregoria ya tiene una legión de fans que no tiene nada que envidiarle a los de Georgina. De hecho, el vídeo ha saltado también a Twitter, donde lo han acogido así de bien:

Un documental sobre Gregoria es lo que hace falta. pic.twitter.com/5uW9U5w9rW — Josefine ۞🔻 (@Josefine_Table) February 10, 2022

Pienso en que Gregoria y Juanillo son cordobeses y se me sube la autoestima. pic.twitter.com/Qf6XNfs00f — Percless (@Percless) February 16, 2022

Gregoria es mil veces mejor que Georgina. pic.twitter.com/zxscV9b7lI — M۞ (@molirom97) February 11, 2022

buenisima pinta el documental Soy Gregoria pic.twitter.com/oAk1BTsGsT — chemita✨ (@gemmsnimica) February 11, 2022

¡Qué tiemble Georgina! que ahí viene Gregoria con su documental.🤑 pic.twitter.com/HEfVO7PmJH — Miguel Avolevan  (@avolevan81) February 12, 2022

pues sí Gregoria, sí que eres la puta ama pic.twitter.com/bl0gs5dObb — teresa🪐 (@Trvivancos) February 11, 2022

El público está deseando que lleguen nuevos capítulos de Soy Gregoria y que Netflix apueste por esta prometedora historia.

