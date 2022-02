El nuevo reto que trae de cabeza a todo Twitter: "¿Qué número ves en esta imagen?"

No se trata se una imagen que sea recurrente en las redes sociales, como sí lo son otras ilusiones ópticas que vuelven cíclicamente a hacerse virales. En este caso, nunca habíamos visto este reto que está trayendo de cabeza a medio Twitter. En apariencia, el desafío que nos lanza es sencillo: averiguar qué numero se oculta en los trazos dibujados milimétricamente en blanco y negro. Sin embargo, cuando creemos que ya tenemos la cifra exacta, a cada nueva ojeada que vamos echando aparece un número extra.

Aquí entra de nuevo en juego la percepción de cada persona, como tantas otras veces en retos virales de este estilo, como en aquel famoso debate sobre el color del vestido o en otras ilusiones ópticas que hemos descrito en las páginas de La Jungla. De hecho, nuestros ojos nos engañan al percibir visiones que no se ajustan del todo a la realidad y ese material se cotiza al alza para los creadores de estos acertijos que a todos nos acaban fascinando.

El cerebro es el encargado de reelabvorar la información que le llega a través de la vista e interpretarlo, un mecanismo que no suele generar ningún tipo de problemas en circunstancias normales, a no ser que el objeto en cuestión sea ambiguo, como es el caso de la imagen viral. Unos círculos concéntricos que esconden en su interior una cifra que no se ve a simple vista o, mejor dicho, que se ve al completo cuanto más tiempo invirtamos en mirar:

De hecho, son muchos los tuiteros que se han precipitado a la hora de escribir su respuesta:

15283 — Mister Wind™ ⚕️ (@WindMister) February 15, 2022

528 — Raquel (@raquelstrr) February 15, 2022

45283 — Paco Almanzor (@Paco_Almanzor) February 16, 2022

1528 — Inesita (@Inesita49487794) February 16, 2022

45283 no veo más — el victoriano (@elvictoriano3) February 16, 2022

4528 — Andrea Vianello (@andreavianel) February 17, 2022

De modo que, si todavía no ves un total de siete números, deberías volver a mirarlo antes de leer la respuesta, que vamos a dar a continuación a través de los comentarios en Twitter:

Calla no… 3452839. Pero joe lo que me ha costado ver eso. 🤣🤣 — Mister Wind™ ⚕️ (@WindMister) February 15, 2022

3452839 — Jordi Magrià, (𝔹𝕚𝕔𝕞𝕒𝕟) (@JordiMagria1) February 16, 2022

El reto ha generado miles de reacciones en la red social.

