El 'recado' de Adriana Lastra a Olona tras su retirada: "El feminismo no cuestiona las decisiones"

Macarena Olona deja la política alegando un problema de salud. La portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía lo ha hecho público este viernes a través de las redes sociales, confirmando que "ha llegado el momento de poner fin a esta etapa por razones médicas ajenas a mi voluntad". Lo ha escrito en una carta, donde traslada también que "ha sido un privilegio compartir estos años de enorme crecimiento de Vox, miles de kilómetros recorridos, jornadas interminables y la permanente entrega a España".

Calificando a su partido como "una familia que no ha perdido la esperanza del cambio que merece España", Olona ha explicado que logró completar la campaña electoral en las elecciones andaluzas e incluso llegó a tomar posesión del cargo de diputada, pero "la salud no entiende de compromisos" y es ahora cuando tiene que "afrontar un importante reto personal", avanzando que el tratamiento es "incompatible con la exposición mediática y la entrega que Andalucía merece".

Desde su partido se han desecho en halagos hacia Macarena Olona, diciendo que deja "una huella imborrable de ejemplo y trabajo", mientras políticos de otros partidos como el presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno Bonilla, le ha deseado "una pronta recuperación y lo mejor en el futuro". Ella, ha compartido el texto de despedida y un par de fotografías de su reunión con Santiago Abascal, presidente de Vox, al que presentó su renuncia:

La de Olona es la tercera renuncia de una mujer a un cargo público en poco más de diez días. La primera llegó de la mano de Adriana Lastra el pasado 18 de julio y la segunda con Dolores Delgado, que dejó su puesto como fiscal General del Estado un día más tarde. Las tres han argumentado en su adiós la misma motivación: la salud. Sin bien en el caso de la exfiscal y la de Vox no se le ha puesto nombre a la dolencia que padecen, sí ha trascendido que la socialista está embarazada.

Decía Lastra cuando dimitió como número dos del PSOE que "cambios importantes" en su vida le exigían "tranquilidad y reposo", sin mencionar lo que se supo después: está inmersa en un embarazo de riesgo. Sin embargo, a la socialista no se la creyó y se la juzgó en las redes sociales. Primero, se relacionó su dimisión con las grietas que existían entre ella y otros miembros del equipo de Sánchez y después se cuestionó que no hubiese preferido coger una baja antes de dejar su puesto.

La jueza de las dimisiones

Se la tildó de poco feminista por aquello y se cargó duramente contar ella. Paradojas de la vida, una de las más beligerantes fue Macarena Olona, con dos tuits especialmente desagradables. En un primer momento publicó esta foto de Lastra con Mertxe Aizpurua, diputada de Bildu, asegurando sobre ella que "arrastró a España por el fango. Ahora sin principios y sin cargo. Roma no paga traidores":

Arrastró a España por el fango. Ahora sin principios y sin cargo. Roma no paga traidores. pic.twitter.com/vszTTbrYHo — Macarena Olona (@Macarena_Olona) July 18, 2022

Minutos más tarde, Olona publicaba un segundo tuit al respecto, afirmando que "una mujer no debería verse obligada a dimitir por su embarazo":

Una mujer no debería verse obligada a dimitir por su embarazo.



Fdo.: @vox_es — Macarena Olona (@Macarena_Olona) July 18, 2022

Once días después, los mensajes de Olona no han podido envejecer peor. Sin embargo, Adriana Lastra, lejos de ensañarse, ha preferido instalarse en la elegancia aunque sin renunciar a la oportunidad de enviarle un recado: "El feminismo no cuestiona las decisiones individuales de las mujeres, sino los motivos que las obligan a tomarlas", ha dicho la socialista con retintín, sosteniendo que entiende y comparte "el resposo y la tranquilidad que se necesitan para afrontar asuntos médicos".

El feminismo no cuestiona las decisiones individuales de las mujeres, si no los motivos que las obligan a tomarlas.

Entiendo y comparto el reposo y la tranquilidad que se necesitan para afrontar asuntos médicos. Te deseo toda la suerte del mundo, Macarena. — Adriana Lastra (@Adrilastra) July 29, 2022

"Te deseo toda la suerte del mundo, Macarena", ha terminado escribiendo en su tuit Adriana Lastra, que ha recibido un aplauso unánime y el respaldo de no pocos tuiteros. De hecho, han sido multitud los que se han venido quejado de este doble rasero a la hora de hablar de una y de otra:

Macarena Olona abandona la política por razones médicas.

Hace unos días ella misma criticaba al PSOE por la dimisión de Adriana Lastra por su embarazo de riesgo.

Ésto demuestra que en política todo se te puede volver en contra. — La Zanahoria _Flipando con el Presente _ (@LA_ZANAHORIA___) July 29, 2022

"En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso"



Macarena Olona, tras la dimisión de Adriana Lastra: "Una mujer no debería verse obligada a dimitir por su embarazo"



Macarena Olona anuncia que abandona la política por razones de salud pic.twitter.com/s5cn9oLU4A — Pedro Cuesta (@pcuestap) July 29, 2022

Que Macarena Olona, deje la política por razones médicas...Bien!

Que Adriana Lastra deje la política por razones médicas...Muy Mal!

🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ — Heidi Podemita (@HPodemita) July 29, 2022

Macarena Olona abandona la política por motivos de salud pero Adriana Lastra se va porque Pedro Sánchez le ha cortado el cuello políticamente hablando.

¿Veis la diferencia mis queridos niños y niñas? — Abelardo Cano Rubio🇺🇦 (@abecarub) July 29, 2022

Hace unos días los del partido verde moco hicieron mofa de la dimisión de Adriana Lastra y de la de Dolores Delgado, ambas por motivos médicos, así que sin saber lo que tiene Olona le deseo una pronta recuperación.



No soy como vosotros. — 𝕮𝖆𝖕 𝕬𝖕 (@CapitanApio) July 29, 2022

Los que criticaban a Adriana Lastra por dimitir hoy callan ante la renuncia de Macarena Olona. — Exiliado (@Warrior87x) July 29, 2022

Hace días criticaba la rata miserable de Macarena Olona la dimisión de Adriana Lastra debido al embarazo. Hoy ella deja la política alegando motivos de salud. Y eso que hace nada iba tan chulita por Andalucía. A saber por qué lo deja. Pero que no vuelva jamás. Al vertedero. — Andoni 🏳️‍🌈🇪🇦 (@Joanlop21) July 29, 2022

Macarena Olona deja la política por razones médicas. Estoy esperando que que ella, Cuca Gamarra, toda la derecha y la mayor parte de los medios de este país, pidan perdón a Adriana Lastra por haberse apartado de la política por por su embarazo de riesgo. — Lucas 🌹🏳️‍🌈🔻🇵🇹 (@ZeCPequeno) July 29, 2022

Macarena Olona deja la política

Venga, señoros y señoras de la derechuza a criticarla igual que hicieron con Adriana Lastra. — Doñamuelles4 (@Dmuelles4) July 29, 2022

Lo de Adriana Lastra era un cuento, lo de Macarena Olona es una enfermedad. El sectarismo de la derecha y la ultraderecha en estado puro. — Juan Porcel 🔻 (@JuanPorcel4) July 29, 2022

Respeto para la decisión de Olona de retirarse por razones médicas

El que no ha tenido la derecha ante las decisiones de Lastra y Delgado — Enrique Clemente (@eclementen) July 29, 2022

Macarena Olona ha dimitido por motivos personales. Precisamente, cuando Adriana Lastra dimitió, Vox señalaba q ninguna mujer debía dimitir por X motivos. Ahora qué? Cría cuervos y te sacarán los ojos 😎 — Ann🌻🜲 (@anaa_gaarciiaa) July 29, 2022

Macarena Olona, que críticó a Adriana Lastra por dejar la política por razones médicas, anuncia que deja la política por razones médicas. pic.twitter.com/xVvSf18Xys — Miguel Ríos 🔻 (@mikealicante) July 29, 2022

Las decisiones personales que atañen a la salud no deberían cuestionarse en ningún momento sean políticas o fiscales generales del Estado las que las arguyan.

