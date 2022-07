La petición desesperada de Telepizza para proteger a sus repartidores: "Un poquito de por favor"

M. C.

A juzgar por el tuit que ha publicado Telepizza, parece que los montes y los bosques de nuestro país no son los únicos afectados por esta ola de calor: también lo son sus repartidores. Lo cierto es que no dejar de encadenar temperaturas máximas desde los primeros coletazos del verano ya no nos hace ninguna gracia a estas alturas, ni siquiera en el norte. Este lunes, los termómetros han llegado a marcar 38 y 45 grados en España, pero prometen darnos una tregua.

Será a partir de este martes, pero sobre todo desde el miércoles, cuando notemos un alivio por la aproximación de las borrascas desde el norte peninsular, que dejarán precipitaciones y lluvias en muchas zonas del país, prevén los meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De hecho, las temperaturas comenzarán a bajar levemente también en el sur peninsular y el Mediterráneo, pero menos en las Islas Canarias.

Este freno al calor lo agradecerán también, de una forma especial, el personal que reparte para Telepizza. Si no hemos trabajado en el sector, quizás nunca habríamos llegado siquiera a imaginar una problemática semejante, pero para que la compañía lance una petición al respecto en sus redes sociales quizás sí sea un problema en muchas ocasiones. Y es que las altas temperaturas piden poca ropa, como es normal, pero no tan poca.

Desde Telepizza han querido pedirle a su clientela que reciba a los repartidores vestida, evitando salir a su encuentro en paños menores aunque el termómetro marque cifras históricas: "Sabemos que hace calor y que en tu casa, tus reglas; pero nada de recibirnos en bragas, gayumbos, ni cualquier otro tipo de ropa interior", han escrito, pidiendo además "un poquito de por favor", al más puro estilo Emilio, el portero de Aquí no hay quien viva.

Sabemos que hace calor y que en tu casa, tus reglas... pero nada de recibirnos en bragas, gayumbos, ni cualquier otro tipo de ropa interior. 🩲Un poquito de por favor 🙏🏼 pic.twitter.com/eOBkYTwSsF — Telepizza España 🍕 (@telepizza_es) July 21, 2022

Las reacciones a esta inusual petición de Telepizza han sido de lo más variadas: desde aquellos que se plantean la de cosas que habrán tenido que ver los pobres repartidores a gente que ha dejado sus propios testimonios sobre el tema, pasando por personas que han querido disculparse por haberlo hecho.

Como decía uno de los tuiteros, parece increíble que nos tengan que pedir este tipo de cosas que deberían formar parte de la educación más básica de cualquier persona.

