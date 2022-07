La sorprendente emisión en Japón de la escena más viral del programa de Juan y Medio

Juan y Medio es toda una institución en Andalucía y su programa uno de los imprescindibles de Canal Sur. La tarde, aquí y ahora comenzó a emitirse en 2009 y 13 años después ha conseguido colarse en la parrilla de la televisión japonesa. El espacio que conduce el almeriense sigue coleccionando anécdotas cada temporada, pero quizá ninguna como la que protagonizó en su momento Eloísa, una mujer que quiso echarse un sueñecito en plató.

Aquello ocurrió a comienzos de 2017, cuando Eloísa acudió como invitada al programa de Juan y Medio y se quedó profundamente dormida en directo. El presentador, lejos de incomodarse o despertarla, urdió un plan con la complicidad del público y el resto del equipo: pidió un silencio absoluto en el plató y que apagasen todas las luces para despertar a la mujer asegurando que el programa había acabado hacía tiempo y ella se había quedado sola echando la siesta. De fondo, como colofón al momento, se escuchaba una nana.

"Que ha llamado tu hija, llevas durmiendo desde ayer", le dijo Juan y Medio a la mujer, preocupadísima ella por haber salido dormida en televisión, pero rápidamente le dijo que se trataba de una broma. Un maravilloso chascarrillo que cinco años después ha cruzado miles de kilómetros hasta llegar a Japón, donde un tuitero español afincado allí lo ha visto y no ha dudado en grabarlo para compartirlo en su cuenta de Twitter sorprendido.

Un momento viral

El vídeo del momento más viral de La tarde, aquí y ahora se ha emitido en el programa de humor Jikkyou!! Sekai wakuwaku eizou sai, un formato parecido al espacio Zapeando que tenemos en España donde se comentan vídeos ante los que reacciona la audiencia riendo o llorando y que ofrece la Tokyo Broadcasting System (TBS):

Acabo de ver a Juan y Medio en la tele japonesa 😂😂😂 pic.twitter.com/8UxnCR8ptv — sinchancap卍 です (@sinchancap) July 3, 2022

Camino de las 300.000 reproducciones, el vídeo del tuitero siguen generando todo tipo de hilarantes reacciones en la red social, incluso desde Canal Sur:

La existencia de un programa llamado "Humor Amarillo" en España implicaba que en Japón existiera esto — Andalucía Directo (@adirecto) July 4, 2022

Este momento para todo el equipo de @LATARDE_RTVA fue épico! 🥰 https://t.co/cD3DnqzOg0 — Eva Ruiz (@Evaruizcanalsur) July 3, 2022

Increíble hasta la televisión japonesa a llegado 😆 viva Japón!! 🇯🇵 — Carmelo Pereira (@Carmelo_Uzumaki) July 4, 2022

Andalusian supremacy 😂 — Enmanuel Chaves (@enmanuel_chaves) July 4, 2022

Por su parte, Juan y Medio también ha reaccionado a la emisión del programa en Japón respondiendo a Nius sin mostrarse primeramente muy sorprendido al respecto porque, recordó, "ya se había emitido en muchos otros países como Estados Unidos, Perú, Chile...". El presentador asegura que no es la primera vez, pero "siempre sorprende, cómo no va a sorprender. El diario Los Angeles Herald llegó a hacer una reseña del momento, es una locura".

El almeriense ha dado las gracias a todos los que están compartiendo el vídeo con cariño: "Es increíble que las personas mayores, buenas, educadas y anónimas, despierten tanta simpatía y naturalidad por una noticia tan sencilla como esta, es algo que me enamora", ha señalado a Nius, confesando además que a Eloísa "no tengo ganas de importunarla [invitándola de nuevo al programa], no me gustaría que se haga ninguna broma impertinente sobre ello porque la gente mayor que viene a mi programa es sagrada".

