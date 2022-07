Los inesperados zascas de Antonio Maestre y Quique Peinado al Gobierno: "Es un antes y un después..."

La tragedia de Melilla, donde 31 inmigrantes subsaharianos muerieron aplastados en Nador cuando intentaban saltar la valla, sigue pasándole factura al Gobierno de España, que vive uno de sus momentos más críticos. Además, antes de lo ocurrido el pasado fin de semana, los 2.000 subsaharianos que trataron de entrar en Melilla ya lo habían intentado el sábado 18.

Las imágenes aéreas han mostrado una auténtica catástrofe humanitaria, donde se ha podido ver una hilera de cuerpos tirados en el suelo, amontonados, con y sin vida (de hecho, los heridos ya se cuentan por decenas, algunos de ellos en estado grave). Tal y como informó EL ESPAÑOL, "las caídas fueron desde gran altura y a causa de las estampidas".

No se vivía tal indignación respecto a un suceso de esta naturaleza desde la tragedia del Tarajal, ocurrida en febrero de 2014, y en la que fallecieron 15 migrantes ahogados entre Marruecos y Ceuta. De hecho, incluso aquellos que habían defendido al Gobierno de Pedro Sánchez en otras ocasiones han criticado duramente la actitud de España y su responsabilidad ante los hechos.

[Así Caza y Deporta la Gendarmería de Mohamed VI a los Migrantes desde Que Sánchez Cedió Sobre el Sáhara]

De acuerdo con estas frases de @AntonioMaestre:



"Las imágenes de muertos en Nador es nuestra responsabilidad, es una antes y un después en la relación de este gobierno con sus votantes".



"Se están quedando solos. Hay líneas rojas que una vez traspasados impiden volver atrás". — Quique Peinado (@quiquepeinado) June 27, 2022

No todos están de acuerdo con Antonio Maestre -ni tampoco el humorista Quique Peinado, que es quien ha compartido en Twitter las declaraciones de Maestre-. La usuaria Eviwey ha defendido a Unidas Podemos diciendo que "basta ya de generalizar. Es este PSOE el que ya vemos. No metáis a Unidas Podemos. No cuela. Además, el tal Maestre, que me ha bloqueado, parece el chico de los recados de perreras.

Sin embargo, la gran mayoría de Twitter ha mostrado su acuerdo con la crítica de Maestre. Los zascas han volado, aunque algunos han aprovechado para atacar también a Maestre pese a compartir su tesis.

No estoy de acuerdo

Basta ya de generalizar

Es este PSOE el que ya vemos

No metáis a #unidaspodemos

No cuela

Además el tal Maestre,que me ha bloqueado,parece el chico de los recados de perreras — Eviwey (@Eviwey1) June 27, 2022

Digo lo mismo,aquí el amigo también me bloqueo.Maestre se ha convertido en un meme de lo que fue.Ahora es arrogancia y prepotencia pura. — Diego- (@Dingo77610042) June 27, 2022

El barco se hunde, amijos... https://t.co/e0fCXZnRoc — El Zaforas (@Elzaforas) June 27, 2022

Yo me pregunto qué tendrá Marruecos en la mano contra este gobierno (o su presidente), para que éste le baile el agua de una manera tan escandalosa... — Eduardo Sanz (@edusanzf) June 27, 2022

Lo he puesto ya en varios sitios. Que coño hace Podemos aún en ese gobierno???

Quien nos queda a la gente de izquierdas??? — Eduard Cabrera Chord (@ChordEduard) June 27, 2022

